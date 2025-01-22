9 дивовижних способів використання кубиків льоду, які стануть у пригоді кожному

Видалити жувальну гумку з будь-якої поверхні

Жувальна гумка на одязі, килимі або навіть у волоссі - це вже не проблема! Просто прикладіть кубик льоду до гумки, щоб вона затверділа, а потім обережно зішкребіть її ножем або нігтями. Завдяки холоду гумка легко відійде від поверхні, не залишаючи слідів. Цей метод підходить навіть для найскладніших плям.

Оновити залишки рису

Розігрітий рис часто стає сухим і несмачним, але кубик льоду здатний це змінити. Перед тим як поставити тарілку з рисом у мікрохвильовку, покладіть на нього шматочок льоду. Він розтане, зволожить рис і поверне йому м’якість та соковитість. Це простий трюк для смачного обіду навіть через кілька днів після приготування.

Полегшити прийом ліків

Якщо вам важко проковтнути гірку пігулку чи неприємний сироп, лід стане рятівником. Покладіть кубик на язик, щоб він трохи занімів, а потім швидко проковтніть ліки. Втрата чутливості допоможе мінімізувати неприємні відчуття і зробить процес набагато комфортнішим.

Знеболення для шкіри

Видалення зайвого волосся чи занози може бути болючим, але лід здатен це виправити. Просто прикладіть кубик льоду до потрібної ділянки шкіри на кілька секунд перед процедурою. Холод зменшить чутливість і зробить процес менш неприємним.

Попередження синців і набряків

Якщо ви випадково вдарилися, одразу прикладіть лід до травмованої ділянки. Це допоможе запобігти утворенню сильного синця, адже холод зупиняє кровотечу в капілярах. Обгорніть кубик льоду в тканину і прикладіть на кілька хвилин - результат вас приємно здивує.

Кубики льоду - незамінні помічники у багатьох випадках життя (фото: Freepik.com)

Видалення жиру із супу

Щоб швидко зняти надлишковий жир із поверхні супу, знадобиться лише металевий половник і лід. Наповніть половник кубиками льоду і прикладіть його зовнішнім боком до супу. Холод притягне жир, і ваш бульйон стане менш калорійним і привабливішим.

Приховати недоліки шкіри

Якщо з’явився несподіваний прищик, кубик льоду допоможе швидко його замаскувати. Загорніть лід у паперовий рушник і прикладіть до проблемної ділянки на кілька секунд. Холод зменшить почервоніння і набряк, а шкіра виглядатиме значно краще.

Усунення вм’ятин на килимі

Після перестановки меблів часто залишаються вм’ятини на килимовому покритті. Щоб їх позбутися, покладіть на ці місця кубики льоду і залиште, поки вони повністю не розтануть. Потім трохи "розчешіть" ворс руками, і килим поверне свій первісний вигляд.

Захист від википання кави

Якщо ви помітили, що кава на плиті починає закипати, киньте в неї кубик льоду. Це зупинить процес і запобіжить бруду на плиті. До того ж такий трюк зробить каву більш насиченою, адже вона варитиметься довше.