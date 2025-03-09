9 березня: яке сьогодні церковне свято, що не можна робити, народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

Православне свято, що відзначається 9 березня (22 березня за старим стилем), є пам'яттю сорока Севастійських мучеників, які загинули за свою християнську віру. Це одне з найбільш важливих свят у церкві.

Сорок Севастійських мучеників були воїнами з міста Севастія, яке зараз розташоване на території Туреччини. Вони жили у II столітті за часів правління імператора Ліцинія.

Ці воїни неодноразово здобували перемоги в боях, але мали воєначальника, який був язичником і підкорявся імператору. Імператор віддав наказ вигнати християн із війська, і воєначальник змусив воїнів принести жертви язичницьким богам.

Однак воїни відмовились, і їх за це ув'язнили, де вони зазнали жорстоких побоїв камінням. Мученики молилися, і дивним чином каміння відлітало від них, не завдаючи шкоди. Тоді їх змусили роздягнутись і зайти у замерзле озеро, де вони провели всю ніч, поки на березі топили лазню.

Один з воїнів не витримав і побіг до тепла, але, ступивши на поріг лазні, помер. В ту ж мить лід на озері розтанув, вода стала теплою, а над головами мучеників з'явилися сяючі вінці. Один зі стражників кинувся у воду, виголосивши слова: "Господи Боже, я вірю в Тебе, в Якого ці воїни вірять. Приєднай і мене до них, щоб я також зміг постраждати разом із Твоїми слугами". Однак, незважаючи на це, врятуватися їм не вдалося - всі мученики загинули.

Перший тиждень Великого посту, або неділя, називається Торжеством Православ'я. Це свято, яке присвячене вшануванню святих ікон. У VIII-IX століттях християнська церква пережила два періоди іконоборства, коли прихильники цього руху неправильно тлумачили заповідь "не сотвори собі кумира", вважаючи святі образи ідолами.

Грецький імператор Феофіл був іконоборцем, але його дружина, цариця Феодора, не поділяла його поглядів. Після його смерті, ставши регентом при своєму малолітньому синові, вона отримала можливість впливати на державні справи. У 843 році цариця організувала Константинопольський церковний собор, на якому було відновлено шанування ікон.

Це стало приводом для встановлення цього свята - урочистого проголошення перемоги Церкви над усіма єресями.

Ікона сорока Севастійських мучеників (фото: Вікіпедія)

Що не можна робити 9 березня

У церковне свято 9 березня заборонено лаятися, вживати непристойні слова, відмовляти в допомозі, ображати людей чи тварин.

Церква засуджує брехню, лінь, заздрість, жадібність і відчай.

Під час Великого посту тим, хто постить, у цей день дозволяється їсти гарячу їжу з маслом.

Згідно з народними прикметами, сьогодні не рекомендується виконувати фізичну роботу, а також займатися:

прибиранням,

пранням,

рукоділлям,

ремеслом,

брати гроші в борг.

Народні прикмети і традиції 9 березня

Згідно з народними прикметами, 9 березня слід звернути увагу на наступні ознаки:

Якщо жайворонки та лелеки прилітають вчасно, це означає, що буде добрий врожай хліба.

Птахи будують гнізда з Півдня - це свідчить про прохолодне літо.

Якщо в лісі чутно стукіт дятла, весна прийде пізніше.

Ясний день 9 березня вказує на те, що на Великдень буде гарна погода, а в квітні очікується тепло.

Побачити лелеку чи жайворонка в цей день - на удачу.

Якщо на небі 9 березня видно яскравий місяць з світлими рогами, ранком варто чекати морозу.

Коли птахи своєчасно повертаються з теплих країв - це обіцяє хороший врожай.

Якщо птахи будують гнізда з сонячної сторони - на рибалці буде неактивне клювання. Якщо ж гнізда розташовуються в тіні - це знак, що рибалка буде вдалою, а літо стане теплим.

У кого День ангела 9 березня

Іменини 9 березня за церковним календарем відзначають:

Олександр

Олександра

Олексій

Дмитро

Іван

Кирило

Михайло

Наталія

Микола

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