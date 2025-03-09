9 марта: какой сегодня церковный праздник, что нельзя делать, народные приметы

9 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память 40 мучеников Севастийских и праздник Торжества Православия. До конца года остается 297 дней.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 9 марта и у кого День ангела.
Православный праздник, отмечаемый 9 марта (22 марта по старому стилю), является памятью сорока Севастийских мучеников, погибших за свою христианскую веру. Это один из наиболее важных праздников в церкви.
Сорок Севастийских мучеников были воинами из города Севастия, который сейчас расположен на территории Турции. Они жили во II веке во времена правления императора Лициния.
Эти воины неоднократно одерживали победы в боях, но имели военачальника, который был язычником и подчинялся императору. Император отдал приказ изгнать христиан из войска, и военачальник заставил воинов принести жертвы языческим богам.
Однако воины отказались, и их за это посадили в тюрьму, где они подверглись жестоким побоям камнями. Мученики молились, и удивительным образом камни отлетали от них, не причиняя вреда. Тогда их заставили раздеться и зайти в замерзшее озеро, где они провели всю ночь, пока на берегу топили баню.
Один из воинов не выдержал и побежал к теплу, но, ступив на порог бани, умер. В тот же миг лед на озере растаял, вода стала теплой, а над головами мучеников появились сияющие венцы. Один из стражников бросился в воду, произнеся слова: "Господи Боже, я верю в Тебя, в Которого эти воины верят. Присоедини и меня к ним, чтобы я также смог пострадать вместе с Твоими слугами". Однако, несмотря на это, спастись им не удалось - все мученики погибли.
Первая неделя Великого поста, или воскресенье, называется Торжеством Православия. Это праздник, который посвящен почитанию святых икон. В VIII-IX веках христианская церковь пережила два периода иконоборчества, когда сторонники этого движения неправильно толковали заповедь "не сотвори себе кумира", считая святые образы идолами.
Греческий император Феофил был иконоборцем, но его жена, царица Феодора, не разделяла его взглядов. После его смерти, став регентом при своем малолетнем сыне, она получила возможность влиять на государственные дела. В 843 году царица организовала Константинопольский церковный собор, на котором было восстановлено почитание икон.
Это стало поводом для установления этого праздника - торжественного провозглашения победы Церкви над всеми ересями.
В церковный праздник 9 марта запрещено ругаться, употреблять непристойные слова, отказывать в помощи, оскорблять людей или животных.
Церковь осуждает ложь, лень, зависть, жадность и отчаяние.
Во время Великого поста тем, кто постится, в этот день разрешается есть горячую пищу с маслом.
Согласно народным приметам, сегодня не рекомендуется выполнять физическую работу, а также заниматься:
Согласно народным приметам, 9 марта следует обратить внимание на следующие признаки:
Именины 9 марта по церковному календарю отмечают:
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.