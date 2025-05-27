9 з 10 українців вживають це слово неправильно: перевірте, може ви теж?

Коли мова йде про українську лексику, де багато слів мають підступні підтексти, - сумніви завжди доречні. Українці часто плутають у написанні та в розмовній мові слова "красивий" і "чепурний", вважаючи їх синонімами. Насправді ж це не так.

Прикметник "чепурний" означає не "гарний", "модний", "у тренді", а "охайний", "чистий", "акуратний", "доглянутий". Саме це - його основне і єдине значення.

"Чепурна хата" - це не обов’язково розкішна оселя, але обов'язково доглянута й прибрана.

"Чепурна молодиця" - це не стільки вродлива, як акуратна, чисто вдягнена, зібрана.

"Чепурна світлиця" - це не про дизайнерський інтер’єр, а про порядок і чистоту.

Є також споріднені іменники:

"чепурун", "чепуруха" - людина, яка педантично стежить за охайністю, чистотою;

"не чупара", "не чепура" - людина неохайна, недбала.

Отже, "чепурний" - це не про зовнішню красу, а про охайність і турботу про себе чи простір довкола. Запам’ятаймо це, аби вживати слово правильно.