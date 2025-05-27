9 из 10 украинцев употребляют это слово неправильно: проверьте, может вы тоже?

Когда речь идет об украинской лексике, где многие слова имеют коварные подтексты, - сомнения всегда уместны. Украинцы часто путают в написании и в разговорной речи слова "красивий" и "чепурний", считая их синонимами. На самом же деле это не так.

Прилагательное "чепурний" означает не "гарний", "модний", "у тренді", а "охайний", "чистий", "акуратний", "доглянутий". Именно это - его основное и единственное значение.

"Чепурна хата" - это не обязательно роскошный дом, но обязательно ухоженный и убранный.

"Чепурна молодиця" - это не столько красивая, как аккуратная, чисто одетая, собранная.

"Чепурна світлиця" - это не о дизайнерском интерьере, а о порядке и чистоте.

Есть также родственные существительные:

"чепурун", "чепуруха" - человек, который педантично следит за опрятностью, чистотой;

"не чупара", "не чепура" - человек неопрятный, небрежный.

Итак, "чепурний" - это не о внешней красоте, а об опрятности и заботе о себе или окружающем пространстве. Запомните это, чтобы употреблять слово правильно.