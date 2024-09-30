У 88 років помер голлівудський актор та музикант Кріс Крістоферсон: що відомо

Кріс Крістоферсон помер

Його не стало у власному будинку на Мауї, Гаваї. Поруч із ним були рідні. Зазначається, що музикант "мирно пішов" із життя у суботу, 28 вересня. Причина смерті не уточнюється.

"З важким серцем ми повідомляємо, що наш чоловік, батько, дідусь Крістофферсон мирно помер цієї суботи, 28 вересня, у себе вдома. Ми всі вдячні за час, проведений поруч із ним. Дякуємо вам за те, що ви любили його всі ці роки. І коли ви бачите веселку, знайте, що це він усміхається всім нам", - йдеться у заяві родини знаменитості.

Кріс Крістоферсон помер (Фото: facebook.com/kriskristofferson)

Що відомо про Кріса Крістоферсона

Чоловік народився в штаті Техас у родині шведського іммігранта. Любов до кантрі-музики зародилася у нього ще в юному віці.

Згідно з інтерв'ю, які артист давав у минулому, свою першу пісню він написав у 11-річному віці. Його родина часто переїжджала через роботу батька. Крім музики, Крістоферсон також писав оповідання і працював редактором шкільної газети. Спортивні навички та академічні досягнення допомогли йому потрапити на обкладинку журналу Sports Illustrated у 1958 році.

Після коледжу батьки Кріса хотіли, щоб він займався військовою справою: став пілотом гелікоптера та досяг звання капітана. Під час служби Крістоферсон продовжував цікавитися музикою і створив гурт разом з іншими солдатами. Після служби йому запропонували роботу викладачем англійської у військовій академії West Point.

Однак у 1965 році він покинув військову кар’єру та переїхав до Нешвілла, де повністю віддався музичній діяльності.

"Я просто закохався в музику", - казав музикант.

Крісу Крістоферсону було 88 років (Фото: facebook.com/kriskristofferson)

Наступні роки Кріс Крістоферсон активно займався музикою та випускав композиції, які ставали хітами. Пізніше він проявив свої акторські здібності та знявся у низці фільмів, серед яких "Аліса тут більше не живе", "Сіско Пайк", "Пет Гаррет і Біллі, дитина".

Незважаючи на відсутність спеціальної акторської підготовки, його акторський прорив стався після знакової ролі у фільмі "Народження зірки" (1976 рік), де він зіграв разом із Барброю Стрейзанд. Ця стрічка принесла Крістоферсону "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль. Також він зіграв Віслера в трилогії "Клинок" разом із Веслі Снайпсом.

За свою кар'єру Кріс отримав чимало нагород, серед яких три премії "Греммі" та нагорода за заслуги від Академії звукозапису. Він також отримав номінацію на "Оскар" у 1985 році за найкращу оригінальну пісню для фільму "Автор пісень", де також виконав одну з ролей.

Кріс Крістоферсон обожнював музику (Фот: facebook.com/kriskristofferson)

Проблеми зі здоров'ям

У 2013 році він заявляв про "досвід втрати пам'яті". Спочатку лікарі неправильно діагностували в нього хворобу Альцгеймера, хоча насправді це була хвороба Лайма. За словами його дружини Лізи, покращення настало через кілька тижнів після звернення до фахівців.

У 2018 році, відповідаючи на запитання про секрет свого життя, Крістоферсон сказав:

"У мене є список правил, які я склав одного разу: говоріть правду, співайте з пристрастю, працюйте зі сміхом і кохайте з відкритим серцем. І саме з цього варто почати".

У знаменитості залишилися дружина Ліза, вісім дітей та семеро онуків.