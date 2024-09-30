В возрасте 88 лет умер голливудский актер и музыкант Крис Кристофферсон: что известно

Крис Кристофферсон умер

Его не стало в собственном доме на Мауе, Гавайи. Рядом с ним были родные. Отмечается, что музыкант "мирно ушел" из жизни в субботу, 28 сентября. Причина смерти не уточняется.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем, что наш муж, отец, дедушка Кристофферсон мирно умер в эту субботу, 28 сентября, у себя дома. Мы все благодарны за время, проведенное рядом с ним. Спасибо вам за то, что вы любили его все эти годы. И когда вы видите радугу, знайте, что это он улыбается всем нам", - говорится в заявлении семьи знаменитости.

Крис Кристофферсон умер (Фото: facebook.com/kriskristofferson)

Что известно о Крисе Кристофферсоне

Мужчина родился в штате Техас в семье шведского иммигранта. Любовь к кантри-музыке зародилась у него еще в юном возрасте.

Согласно интервью, которое артист давал в прошлом, свою первую песню он написал в 11-летнем возрасте. Его семья часто переезжала из-за работы отца. Кроме музыки, Кристофферсон также писал рассказы и работал редактором школьной газеты. Спортивные навыки и академические достижения помогли ему попасть на обложку журнала Sports Illustrated в 1958 году.

После колледжа родители Криса хотели, чтобы он занимался военным делом: стал пилотом вертолета и достиг звания капитана. Во время службы Кристофферсон продолжал интересоваться музыкой и создал группу вместе с другими солдатами. После службы ему предложили работу преподавателем английского языка в военной академии West Point.

Однако в 1965 году он покинул военную карьеру и переехал в Нэшвилл, где полностью отдался музыкальной деятельности.

"Я просто влюбился в музыку", - говорил музыкант.

Крису Кристофферсону было 88 лет (Фото: facebook.com/kriskristofferson)

Последующие годы Крис Кристоферсон активно занимался музыкой и выпускал композиции, которые становились хитами. Позже он проявил свои актерские способности и снялся в ряде фильмов, среди которых "Алиса здесь больше не живет", "Сиско Пайк", "Пэт Гаррет и Билли, ребенок".

Несмотря на отсутствие специальной актерской подготовки, его актерский прорыв произошел после знаковой роли в фильме "Рождение звезды" (1976), где он сыграл вместе с Барбарой Стрейзанд. Эта лента принесла Кристофферсону "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль. Также он сыграл Вислера в трилогии "Клинок" вместе с Уэсли Снайпсом.

За свою карьеру Крис получил немало наград, среди которых три премии "Грэмми" и награда за заслуги от Академии звукозаписи. Он также получил номинацию на "Оскар" в 1985 году за лучшую оригинальную песню для фильма "Автор песен", где также исполнил одну из ролей.

Крис Кристофферсон обожал музыку (Фот: facebook.com/kriskristofferson)

Проблемы со здоровьем

В 2013 году он заявлял об "опыте утраты памяти". Сначала врачи неправильно диагностировали у него болезнь Альцгеймера, хотя на самом деле это была болезнь Лайма. По словам его супруги Лизы, улучшение наступило спустя несколько недель после обращения к специалистам.

В 2018 году, отвечая на вопрос о секрете своей жизни, Кристофферсон сказал:

"У меня есть список правил, которые я составил однажды: говорите правду, пойте со страстью, работайте со смехом и любите с открытым сердцем. И именно с этого стоит начать".

У знаменитости остались жена Лиза, восемь детей и семь внуков.