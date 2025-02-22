87-річний чоловік потрапив у Книгу рекордів Гіннесса завдяки доньці

87-річний Клем більшу частину свого життя збирав дивну колекцію - цеглу зі всіх частин світу. Він облаштував для колекції спеціальну комору і там складав різноманітні екземпляри.

Поки батька не було вдома, його донька Селія зі своїм чоловіком Деном Біссетом, які допомагали будувати Клему його особливо комору для цегли, зібрали друзів і вирішили перерахувати кількість експонатів.

З'ясувалося, що колекція налічує 8 882 екземпляри і є найбільшою у світі. Вони таємно подали заявку на рекорд і дуже здивували Клема, вручивши йому власний сертифікат. В колекції Клема 8882 цегли (фото: guinnessworldrecords)

Як каже рекордсмен, кожна цегла з його колекції може розповісти власну історію, а найбільше цінуються ті, що були створені з певними недоліками.

"Що мене приваблювало в цеглі, так це те, що у них є назви, і за ними можна простежити історичний зв'язок з місцями, і це завжди мене інтригувало", - каже Клем.

В його колекції є цегла майже з усіх американських штатів, з Німеччини, Греції, Ірландії та Нової Зеландії. Найстарішому екземпляру колекції вже понад 1000 років - це римська цеглина, яка була зроблена ще в 100 році нашої ери. Серед цеглин є дуже дорогі та рідкісні екземпляри (фото: guinnessworldrecords)

А найулюбленіша цегла - тротуарна, виготовлена в Вашингтоні й раніше вона знаходилася там, де зараз стоїть Пентагон. Колекціонер каже, що можливо й зараз під Пентагоном є декілька таких цеглин.

Клем - інженер-математик та забудовник, але він давно вже на пенсії та живе в Талси. Цегли він збирає вже понад 40 років і знає про їхню історію дуже багато.