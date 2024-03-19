87-річна українка стала бабусею для 105 онуків: як їй це вдалося

Малюк народився природнім шляхом на 40 тижні вагітності. Маса при народжені була 3 460 г, зріст - 55 см. Мама Тамара та новонароджена дитина почуваються добре.

Тамара розповіла, що вона родом з Рівненщини. В її родині завжди було багато дітей. Вона сама - десята дитина з тринадцяти. Зараз її мамі 87 років і новонароджений малюк став її 105 онуком.

Зустрічати з пологового маленького Павла з мамою приїхали тато та усі шестеро старших дітей - три братики та три сестрички.

Тамара з новонародженим сином та родиною (фото: Львівській перинатальний центр)

Варто зазначити, що на Рівненщині є багато родин-рекордсменів. В таких сім'ях виховують по 10-15 дітей.

Справжньою рекордсменкою стала Світлана Ковалевич з села Глинне, яка прославилася на всю Україну, бо у 45 років народила чоловікові 19 дитину. Найстаршому синові на той момент було вже 29 років, а найменшому малюку - 2 рочки. Крім того, вона бабуся 13 онуків.

В її родині було 8 дітей, у матері чоловіка - 15. В кожного зараз велика родина. І мати Світлани ще у 2019 році стала бабусею 98 онуків.