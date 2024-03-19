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87-летняя украинка стала бабушкой для 105 внуков: как ей это удалось

Украинка стала бабушкой в 105 раз (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львовском перинатальном центре 46-летняя жительница Львова родила своего седьмого ребенка. И этот малыш стал для матери роженицы 105 внуком.

Детали сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Львовского перинатального центра в Facebook.

Малыш родился естественным путем на 40 неделе беременности. Масса при рождении была 3460 г, рост – 55 см. Мама Тамара и новорожденный ребенок чувствуют себя хорошо.

Тамара рассказала, что она родом из Ровенской области. В ее семье всегда было много детей. Она сама – десятый ребенок из тринадцати. Сейчас ее маме 87 лет и новорожденный малыш стал ее 105 внуком.

Встречать с роддома маленького Павла с мамой приехали папа и все шестеро старших детей - три братика и три сестренки.

Тамара с новорожденным сыном и семьей (фото: Львовский перинатальный центр)

Стоит отметить, что в Ровенской области есть много семей-рекордсменов. В таких семьях воспитывают по 10–15 детей.

Настоящей рекордсменкой стала Светлана Ковалевич из села Глинное, которая  прославилась на всю Украину, потому что в 45 лет родила мужу 19 ребенка. Старшему сыну на тот момент было уже 29 лет, а самому маленькому малышу – 2 годика. Кроме того, она бабушка 13 внуков.

В ее семье было 8 детей, у матери мужа – 15. У каждого сейчас большая семья. И мать Светланы еще в 2019 году стала бабушкой 98 внуков.

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