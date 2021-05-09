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82-летняя украинка взорвала TikTok: о чем ее видео

Автор: Светлана Мащенко

82-летняя Нина Колодницкая из Винницкой области стала звездой TikTok. В своем блоге женщина делится рецептами, показывает, как работает на огороде и доит корову. В этом женщине помогла 12-летняя внучка, которая снимает и постит видео, но Нина мечтает сама научиться обращаться со смартфоном.

Об этом сообщает ТСН.

Каждый день Нина делится историями сельской жизни, собрав за месяц 55 тысяч подписчиков, а ее видео набирает миллионы просмотров.

Женщина на камеру печет пирожки и босиком садит картошку.

"Те что в городе живут на этажах, то что они знают. Им интересно. Вот я садила лук, клубнику полола. Это все посылает внучка. Они смотрят и спрашивают, не замерзла ли... Я говорю, я люблю босая", - смеется Нина Мефодиевна.

Родные женщины говорят, что она просто расцвела после того, как стала звездой соцсетей. 82-летняя украинка с удовольствием читает комментарии под своими видео.

"А что я в молодости видела? Пусть на старость хоть будет. Кто-то посмеется..." - рассказывает женщина.

Видео: 82-летняя украинка стала звездой TikTok (ТСН)

Ранее мы писали, что 20-летний украинский блогер взорвал сеть видео про Крым.

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