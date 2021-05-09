82-летняя украинка взорвала TikTok: о чем ее видео

Каждый день Нина делится историями сельской жизни, собрав за месяц 55 тысяч подписчиков, а ее видео набирает миллионы просмотров.

Женщина на камеру печет пирожки и босиком садит картошку.

"Те что в городе живут на этажах, то что они знают. Им интересно. Вот я садила лук, клубнику полола. Это все посылает внучка. Они смотрят и спрашивают, не замерзла ли... Я говорю, я люблю босая", - смеется Нина Мефодиевна.

Родные женщины говорят, что она просто расцвела после того, как стала звездой соцсетей. 82-летняя украинка с удовольствием читает комментарии под своими видео.

"А что я в молодости видела? Пусть на старость хоть будет. Кто-то посмеется..." - рассказывает женщина.

Видео: 82-летняя украинка стала звездой TikTok (ТСН)