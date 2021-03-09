20-летний украинский блогер взорвал сеть видео про Крым: россияне бесятся и жалуются в TikTok

В сети молниеносно распространяется это видео , на котором "украинский пилот" якобы советует россиянам на борту воспользоваться аварийным выходом и "воссоединиться с родной гаванью" - Крымом - над ним как раз и пролетает самолет (на самом деле нет).

Чем на самом деле оказалось видео и зачем популярный блогер Чорнобровый его распространил - читайте далее в нашем материале.

Блогера, распространившего видео зовут Даниил Гайдамаха. Парень рассказал, зачем записал это видео, показал оригинал и призвал подписать петицию. Но российский офис TikTok уже успел заблокировать скандальную публикацию, а многие россияне поверили в правдивость ролика и "подняли кипиш".

Скандальное видео про пилота и Крым удалили из TikTok

Вот видео, наделавшее столько шума, и оригинал, на котором понятно, что самолет пролетает над румынскими границами.

Оригинал видео с самолета

"Наш путь пролегает вдоль нашего украинского Крыма. Сейчас мы находимся над Крымскими горами. Если на борту есть россияне - аварийные выходы промаркированы зелеными метками. Вы имеете прекрасную возможность воссоединиться "с родной гаванью". Всем остальным людям - хорошего полета", - говорится в постановочном видео.

20-летний блогер рассказывает, что контент соцсети полностью модерируется из России. Парень призвал создать украинский офис TikTok и уже оставил соответствующую петицию на президентском сайте.

Кто такой Чорнобровый и зачем он сделал это видео?

Даниил родился в Киеве и с детства общался на русском языке. Поскольку его родители - выходцы из Крыма, часто проводил лето на полуострове. Лишь в 16 лет начал переходить на украинский язык, это продолжалось у него в течение трех лет. Родители поддержали сына и со временем сами перешли в повседневном общении на украинский.

В TikTok он известен под ником chornobrovyi и стал первым блогером с более, чем 100 000 подписчиков этой соцсети. Аудиторию собрал благодаря своим коротким роликам о правилах украинского языка и рекомендациям - как русскоязычным перейти на украинский.

"Мои родители из Крыма, а потому вопрос оккупации является очень актуальным и болезненным для меня. При первой возможности поднимаю эту тему на своем TikTok-аккаунте, чтобы привлекать внимание общества к международному преступлению страны-террориста", - рассказал нам Даниил.

Блогер добавил, что ТікТок регулярно блокирует попытке молодежи противостоять стране-агрессору и пропагандировать украинский язык и культуру, а глобальная лента ТікТок в Украине состоит преимущественно из российского контента.

"Это происходит из-за того, что ближайший офис сети расположен в Москве. Мы, украинские тиктокеры, настаиваем на том, что такой офис должен появиться в Украине для национальной безопасности! Призываем всех неравнодушных подписать соответствующую петицию, чтобы привлечь внимание властей и СМИ на эту проблему и принять соответствующие меры", - говорит Чорнобровый.

Почему это видео не могло быть правдой и как отреагировали россияне

Украинский самолет попросту не мог бы лететь над территорией Крыма, поскольку нашим самолетам запрещено летать над оккупированным Крымом и оккупированной частью Донбасса.

Но россияне в соцсетях сильно возмутились тем, что их пригласили выйти через аварийный выход прямо над Крымом, и требуют уволить "пилота".

"Политическая повестка проникает во все сферы жизни. Как вы думаете, что сподвигло пилота на такой троллинг и через времени сколько его бы уволили в другом государстве?" - пишет один из пользователей сети.

"Стоит особо отметить, что в любой цивилизованной стране, такого пилота бы немедленно отстранили от полетов, так как такие люди за штурвалом воздушного судна могут представлять угрозу как для пассажиров, так и для всей воздушной авиации. Но это только не в Украине, где уже в соцсетях и СМИ сегодня восхваляют этого украинского пилота как героя. А что, если завтра он решит направить самолет с пассажирами на таран какого-нибудь не понравившегося ему объекта? Решит протаранить аэропорт в Симферополе? А если завтра его политические предпочтения изменятся, и он направит самолет с пассажирами на таран киевского аэропорта Борисполь?" - не на шутку возмутился еще один юзер.

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