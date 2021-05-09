82-річна українка підірвала TikTok: про що її відео

Щодня Ніна ділиться історіями сільського життя, зібравши за місяць 55 тисяч дописувачів, а її відео набирає мільйони переглядів.

Жінка на камеру пече пиріжки і босоніж садить картоплю.

"Ті що в місті живуть на поверхах, то що вони знають. Їм цікаво. Ось я садила цибулю, полуницю полола. Це все посилає внучка. Вони дивляться і запитують, чи не замерзла... Я кажу, я люблю боса", - сміється Ніна Мефодіївна.

Рідні жінки кажуть, що вона просто розквітнула після того, як стала зіркою соцмереж. 82-річна українка із задоволенням читає коментарі під своїми відео.

"А що я в молодості бачила? Нехай на старість хоч буде. Хтось посміється..."- розповідає жінка.

Відео: 82-річна українка стала зіркою TikTok (ТСН)