У 800 раз перевищує норму: знайдено ще одне місце страшної радіації часів СРСР

Знайдено ще одне місце з сильною радіацією (kick.media)

Витік відбувається з 1989 року і триває досі

Знайдено ще одне місце, де дуже сильний радіаційний фон перевищує норму в 800 разів. Це атомна субмарина "Комсомолець", яка затонула в Норвезькому морі в 1989 році. Під час трагедії на борту було 42 моряка, і вони всі загинули. Знахідку виявили норвезькі дослідники, повідомляє BBC.

Після того, як субмарина затонула, було виявлено витік – з вентиляційної труби у воду почав потрапляти радіоактивний цезій. Проте дослідники, які обстежували це місце, повідомили, що цезій потрапляє в холодну арктичну воду, яка його нейтралізує, і тому небезпеки немає.

На даний момент субмарина знаходиться на глибині 1680 метрів і навколо неї зовсім немає риби. Вона відноситься до класу К-278 і затонула разом з двома торпедами, на яких є ядерні боєголовки з плутонієм. Апарат дистанційного керування Норвегії оглянув судно і зафіксував серйозне пошкодження і витік радіації, яка в 800 разів перевищує норму. Як показали зразки води поблизу затонулої субмарини – радіаційний фон є тільки безпосередньо біля самого судна.

Затонувша атомна субмарина "Комсомолець" (YouTube/havforskningen)

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