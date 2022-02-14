80-летняя монахиня обокрала школу на 800 тысяч долларов, чтобы спустить их в казино

Нашу "героиню" зовут Мэри Маргарет Кройпер, и она промышляла в католической школе в Святого Джеймса в Торрансе, пригороде Лос-Анджелеса.

Монахиня призналась, что украла 835 тысяч долларов с 2008 по 2018 год, пока была директором этой школы.

В июле прошлого года она признала себя виновной в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.

Погубило женщину пагубное пристрастие к азартным играм. Теперь ее присудили к году в федеральной тюрьме. Такой вердикт был вынесен неделю назад.

Фото: Мэри Маргарет Кройпер (abcnews)

Кроме того женщине придется выплатить школе около 835 000 долларов в качестве реституции.

Мэри искренне кается и признается, что грешна.

"Я согрешила, я нарушила закон, и у меня нет оправданий. Мои действия были нарушением моих клятв, моих заповедей... Я была неправа, и я глубоко сожалею о боли и страданиях, которые я причинила стольким людям", - сказала она.

В своем признании Кройпер признала, что тратила деньги на оплату личных расходов, включая платежи по кредитным картам и "крупные расходы на азартные игры, понесенные в казино".