80-річна черниця обікрала школу на 800 тисяч доларів, щоб спустити їх в казино

Нашу "героїню" звуть Мері Маргарет Кройпер, і вона промишляла в католицькій школі в Святого Джеймса в Торрансі, передмісті Лос-Анджелеса.

Черниця зізналася, що вкрала 835 тисяч доларів з 2008 по 2018 рік, поки була директором цієї школи.

У липні минулого року вона визнала себе винною в шахрайстві з використанням електронних засобів і відмиванні грошей.

Погубило жінку згубна пристрасть до азартних ігор. Тепер її присудили до року у федеральній в'язниці. Такий вердикт був винесений тиждень тому.

Фото: Мері Маргарет Кройпер (abcnews)

Крім того жінці доведеться виплатити школі близько 835 000 доларів в якості реституції.

Мері щиро кається і зізнається, що грішна.

"Я згрішила, я порушила закон, і у мене немає виправдань. Мої дії були порушенням моїх клятв, моїх заповідей... Я була неправа, і я глибоко шкодую про біль і страждання, які я заподіяла стільком людям", - сказала вона.

У своєму зізнанні Кройпер визнала, що витрачала гроші на оплату особистих витрат, включаючи платежі за кредитними картками і "великі витрати на азартні ігри, понесені в казино".