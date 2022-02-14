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80-летняя монахиня обокрала школу на 800 тысяч долларов, чтобы спустить их в казино

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Понедельник 14 февраля 2022 10:45
80-летняя монахиня обокрала школу на 800 тысяч долларов, чтобы спустить их в казино Фото: Монахиня из США украла у школы 800 тысяч (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Азартная бабушка-монахиня из США спустила в казино и на другие "личные потребности", более 800 тысяч долларов, расхищенных из церковной школы. Грешница конечно покаялась, но Фемида была беспощадна.

Про перипетии этой чудной истории пишет Abcnews.

Нашу "героиню" зовут Мэри Маргарет Кройпер, и она промышляла в католической школе в Святого Джеймса в Торрансе, пригороде Лос-Анджелеса.

Монахиня призналась, что украла 835 тысяч долларов с 2008 по 2018 год, пока была директором этой школы.

В июле прошлого года она признала себя виновной в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.

Погубило женщину пагубное пристрастие к азартным играм. Теперь ее присудили к году в федеральной тюрьме. Такой вердикт был вынесен неделю назад.

80-летняя монахиня обокрала школу на 800 тысяч долларов, чтобы спустить их в казино

Фото: Мэри Маргарет Кройпер (abcnews)

Кроме того женщине придется выплатить школе около 835 000 долларов в качестве реституции.

Мэри искренне кается и признается, что грешна.

"Я согрешила, я нарушила закон, и у меня нет оправданий. Мои действия были нарушением моих клятв, моих заповедей... Я была неправа, и я глубоко сожалею о боли и страданиях, которые я причинила стольким людям", - сказала она.

В своем признании Кройпер признала, что тратила деньги на оплату личных расходов, включая платежи по кредитным картам и "крупные расходы на азартные игры, понесенные в казино".

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