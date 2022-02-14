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80-річна черниця обікрала школу на 800 тисяч доларів, щоб спустити їх в казино

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Понеділок 14 лютого 2022 10:45
80-річна черниця обікрала школу на 800 тисяч доларів, щоб спустити їх в казино Фото: черниця з США вкрала у школи 800 тисяч (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Азартна бабуся-черниця з США спустила в казино і на інші "особисті потреби", понад 800 тисяч доларів, розкрадених з церковної школи. Грішниця звичайно покаялася, але Феміда була нещадна.

Про перипетії цієї дивної історії пише Abcnews.

Нашу "героїню" звуть Мері Маргарет Кройпер, і вона промишляла в католицькій школі в Святого Джеймса в Торрансі, передмісті Лос-Анджелеса.

Черниця зізналася, що вкрала 835 тисяч доларів з 2008 по 2018 рік, поки була директором цієї школи.

У липні минулого року вона визнала себе винною в шахрайстві з використанням електронних засобів і відмиванні грошей.

Погубило жінку згубна пристрасть до азартних ігор. Тепер її присудили до року у федеральній в'язниці. Такий вердикт був винесений тиждень тому.

80-річна черниця обікрала школу на 800 тисяч доларів, щоб спустити їх в казино

Фото: Мері Маргарет Кройпер (abcnews)

Крім того жінці доведеться виплатити школі близько 835 000 доларів в якості реституції.

Мері щиро кається і зізнається, що грішна.

"Я згрішила, я порушила закон, і у мене немає виправдань. Мої дії були порушенням моїх клятв, моїх заповідей... Я була неправа, і я глибоко шкодую про біль і страждання, які я заподіяла стільком людям", - сказала вона.

У своєму зізнанні Кройпер визнала, що витрачала гроші на оплату особистих витрат, включаючи платежі за кредитними картками і "великі витрати на азартні ігри, понесені в казино".

Раніше ми писали, що полтавський священик-депутат "підірвав" мережу поясненням, чому важливо берегти себе взимку.

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