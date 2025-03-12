8 звичок італійців, щоб тримати себе у відмінній формі: поради на кожен день

Робіть покупки з розумом

Варто планувати своє харчування, складати список корисної їжі і купувати лише те, що є в списку.

Здорове харчування допомагає зміцнити імунну систему, знижує ризик розвитку хронічних захворювань, таких як діабет, серцево-судинні захворювання, ожиріння.

Обираючи корисні продукти, ви отримуєте необхідні вітаміни, мінерали та поживні речовини, що сприяють енергії і витривалості протягом дня.

Дотримуйтесь харчування протягом дня

Ніколи не пропускайте 3 основних прийоми їжі: сніданок (найважливіший за день), обід і вечерю. З’їжте два легких перекуси протягом дня - один вранці, а інший у другій половині дня.

Це можуть бути фрукти або кілька свіжих несолоних горіхів. Фаст-фуд - це не завжди шкідлива їжа. Це забезпечить стабільність піків гормонів, запобігаючи підвищенню інсуліну, які призводять до збільшення ваги.

Віддавайте перевагу якості

Купуйте свіжі, сезонні та необроблені продукти, уникайте шкідливої ​​їжі.

Іншими словами, купуючи їжу на базарі, орієнтуйтеся на те, що не було термічно приготовлено. Вживайте свіжі овочі та фрукти, багаті вітамінами, мінералами, антиоксидантами та клітковиною (не менше 5 порцій на день).

Їжте більше корисних вуглеводів, таких як цільні зерна, а також бобові, які багаті білком і зменшіть кількість нездорових вуглеводів - біле борошно, рафінований цукор.

Вживайте менше солі та жирів (надавайте перевагу оливковій олії першого віджиму). Уникайте нездорових жирів, таких як трансжири, які присутні маргарині та гідрогенізованих рослинних оліях. Їжте рибу, яка багата омега-3 жирними кислотами, принаймні 3 рази на тиждень і м’ясо двічі на тиждень (надавайте перевагу птиці). Іншими джерелами білка є яйця, молоко та сир.

Їжте меншими порціями, щоб контролювати вагу

Використовуйте меншу тарілку, щоб кількість їжі здавалася більшою через оптичну ілюзію. Наприклад, якщо ви покладете невелику кількість макаронів, наприклад, на велику тарілку, то розум підкаже вам покласти більше.

Готуйте вдома

Знайдіть час для приготування власних страв замість того, щоб покладатися на те, що пропонує харчова промисловість.

Ви можете обирати якісні інгредієнти, без зайвих добавок, консервантів чи штучних барвників, що часто присутні в готових продуктах. Домашня їжа зазвичай містить більше поживних речовин і менше калорій, цукру та солі, ніж фастфуд або готові страви.

Пийте багато води

Варто пити приблизно 2 літри води на день. Уникайте безалкогольних напоїв, розфасованих фруктових соків, віддаючи перевагу свіжовичавленим, домашнім смузі та трав’яним чаям.

Випивайте склянку води перед і під час кожного прийому їжі.

Їжте з тими, кого любите, і любіть те, що ви їсте

Ваша їжа - це не лише харчування, це набагато більше, наприклад турбота та насолода, щоденне задоволення, яким ви можете ділитися зі своїми близькими.

Вправи

Регулярні фізичні вправи важливі для фізичної форми та загального здоров’я. Рекомендовано принаймні 30 хвилин фізичної активності середньої інтенсивності 5 разів на тиждень (наприклад, швидка ходьба) і 45 хвилин інтенсивних фізичних вправ 3 рази на тиждень.

Ваше тіло функціонує якнайкраще, якщо воно харчується правильною їжею. Якщо ви їсте хорошу їжу, то отримуєте потрібну кількість енергії під час тренувань і щоденного життя.

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