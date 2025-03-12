8 привычек итальянцев, чтобы держать себя в отличной форме: советы на каждый день

Делайте покупки с умом

Стоит планировать свое питание, составлять список полезной пищи и покупать только то, что есть в списке.

Здоровое питание помогает укрепить иммунную систему, снижает риск развития хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение.

Выбирая полезные продукты, вы получаете необходимые витамины, минералы и питательные вещества, способствующие энергии и выносливости в течение дня.

Соблюдайте питание в течение дня

Никогда не пропускайте 3 основных приема пищи: завтрак (самый важный за день), обед и ужин. Съешьте два легких перекуса в течение дня - один утром, а другой во второй половине дня.

Это могут быть фрукты или несколько свежих несоленых орехов. Фаст-фуд - это не всегда вредная еда. Это обеспечит стабильность пиков гормонов, предотвращая повышение инсулина, которые приводят к увеличению веса.

Отдавайте предпочтение качеству

Покупайте свежие, сезонные и необработанные продукты, избегайте вредной пищи.

Другими словами, покупая еду на базаре, ориентируйтесь на то, что не было термически приготовлено. Употребляйте свежие овощи и фрукты, богатые витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой (не менее 5 порций в день).

Ешьте больше полезных углеводов, таких как цельные зерна, а также бобовые, которые богаты белком и уменьшите количество нездоровых углеводов - белая мука, рафинированный сахар.

Употребляйте меньше соли и жиров (отдавайте предпочтение оливковому маслу первого отжима). Избегайте нездоровых жиров, таких как трансжиры, которые присутствуют в маргарине и гидрогенизированных растительных маслах. Ешьте рыбу, которая богата омега-3 жирными кислотами, по крайней мере 3 раза в неделю и мясо дважды в неделю (отдавайте предпочтение птице). Другими источниками белка являются яйца, молоко и сыр.

Ешьте меньшими порциями, чтобы контролировать вес

Используйте меньшую тарелку, чтобы количество пищи казалось большим из-за оптической иллюзии. Например, если вы положите небольшое количество макарон, например, на большую тарелку, то разум подскажет вам положить больше.

Готовьте дома

Найдите время для приготовления собственных блюд вместо того, чтобы полагаться на то, что предлагает пищевая промышленность.

Вы можете выбирать качественные ингредиенты, без лишних добавок, консервантов или искусственных красителей, которые часто присутствуют в готовых продуктах. Домашняя еда обычно содержит больше питательных веществ и меньше калорий, сахара и соли, чем фастфуд или готовые блюда.

Пейте много воды

Стоит пить примерно 2 литра воды в день. Избегайте безалкогольных напитков, расфасованных фруктовых соков, отдавая предпочтение свежевыжатым, домашним смузи и травяным чаям.

Выпивайте стакан воды перед и во время каждого приема пищи.

Ешьте с теми, кого любите, и любите то, что вы едите

Ваша еда - это не только питание, это гораздо больше, например забота и наслаждение, ежедневное удовольствие, которым вы можете делиться со своими близкими.

Упражнения

Регулярные физические упражнения важны для физической формы и общего здоровья. Рекомендуется по крайней мере 30 минут физической активности средней интенсивности 5 раз в неделю (например, быстрая ходьба) и 45 минут интенсивных физических упражнений 3 раза в неделю.

Ваше тело функционирует наилучшим образом, если оно питается правильной пищей. Если вы едите хорошую пищу, то получаете нужное количество энергии во время тренировок и ежедневной жизни.

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