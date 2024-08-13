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8 вправ, які допоможуть зменшити жир на животі у 50 років

Які вправи виконувати після 50 років (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З віком в тілі відбуваються природні зміни, м’язова маса зменшується, а жир накопичується, особливо навколо живота. Включаючи правильні типи тренувань у свій розпорядок дня після 50 років, можна боротися з цими змінами, покращити загальний стан здоров’я та прискорити метаболізм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Присідання

Це доволі проста, але дуже дієва вправа.

Спочатку встаньте, розставивши ноги на ширині плечей. Після цього опустіть тіло, ніби сідайте на спинку крісла, тримаючи руки витягнутими.

Виконайте від 12 до 15 повторів.

Присідання (фото: eatthis.com)

Віджимання

Почніть у положенні планки, розставивши руки трохи ширше, ніж на ширині плечей. Опустіть тіло, поки груди майже не торкнуться підлоги. Поверніться у вихідне положення. Виконайте 15 разів.

Віджимання (фото: eatthis.com)

Берпі

Опустіться, упершись руками в підлогу. Далі станьте у планку та виконайте віджимання, потім стрибніть ногами назад у положення присідання.

Виконуйте вправу 1 хвилину.

Берпі (фото: eatthis.com)

Jumping Jack

Щоб максимально ефективно навантажити м'язи і зробити вправу безпечною, слідкуйте за технікою виконання:

  • вихідне положення - стоячи, ноги разом, руки опущені, коліна злегка зігнуті
  • на вдиху зробіть стрибок, відштовхнувшись від підлоги, і розведіть ноги в сторони трохи ширше плечей. Одночасно зі стрибком підійміть руки над головою, тримайте руки трохи зігнутими в ліктях
  • на видиху поверніться у вихідне положення і повторіть протягом однієї хвилини. Рухи рук і ніг під час стрибків мають бути синхронізовані

Jumping Jack (фото: eatthis.com)

Воїн

Встаньте, широко розставивши ноги. Зробіть крок правою ногою, тримаючи ліву прямою. Витягніть руки в сторони.

Затримайтеся на 30-60 секунд.

Воїн (фото: eatthis.com)

Поза "човна"

Сядьте на підлогу, зігнувши коліна, трохи відхиліться назад і відірвіть ноги від підлоги, балансуючи на сідницях. Витягніть ноги та руки прямо. Затримайтеся на 30-60 секунд.

Човен (фото: eatthis.com)

Плавання

Плавайте вільним стилем від 30 до 45 хвилин. Підтримуйте рівний темп.

Плавання в басейні має цілющий вплив на організм. Завдяки рівномірному навантаженню на все тіло, а не локальному, як в будь-яких інших видів тренувань, працюють всі групи м’язів. В той час, як ви насолоджуєтеся цим видом спорту, м’язи розігріваються, стають міцнішими, більш еластичними та пружними. 

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