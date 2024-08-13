8 вправ, які допоможуть зменшити жир на животі у 50 років

З віком в тілі відбуваються природні зміни, м’язова маса зменшується, а жир накопичується, особливо навколо живота. Включаючи правильні типи тренувань у свій розпорядок дня після 50 років, можна боротися з цими змінами, покращити загальний стан здоров’я та прискорити метаболізм.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Це доволі проста, але дуже дієва вправа.
Спочатку встаньте, розставивши ноги на ширині плечей. Після цього опустіть тіло, ніби сідайте на спинку крісла, тримаючи руки витягнутими.
Виконайте від 12 до 15 повторів.
Почніть у положенні планки, розставивши руки трохи ширше, ніж на ширині плечей. Опустіть тіло, поки груди майже не торкнуться підлоги. Поверніться у вихідне положення. Виконайте 15 разів.
Опустіться, упершись руками в підлогу. Далі станьте у планку та виконайте віджимання, потім стрибніть ногами назад у положення присідання.
Виконуйте вправу 1 хвилину.
Щоб максимально ефективно навантажити м'язи і зробити вправу безпечною, слідкуйте за технікою виконання:
Jumping Jack (фото: eatthis.com)
Встаньте, широко розставивши ноги. Зробіть крок правою ногою, тримаючи ліву прямою. Витягніть руки в сторони.
Затримайтеся на 30-60 секунд.
Сядьте на підлогу, зігнувши коліна, трохи відхиліться назад і відірвіть ноги від підлоги, балансуючи на сідницях. Витягніть ноги та руки прямо. Затримайтеся на 30-60 секунд.
Плавайте вільним стилем від 30 до 45 хвилин. Підтримуйте рівний темп.
Плавання в басейні має цілющий вплив на організм. Завдяки рівномірному навантаженню на все тіло, а не локальному, як в будь-яких інших видів тренувань, працюють всі групи м’язів. В той час, як ви насолоджуєтеся цим видом спорту, м’язи розігріваються, стають міцнішими, більш еластичними та пружними.
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