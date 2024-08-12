7 найкращих вправ, які уповільнюють старіння та допомагають бути завжди в формі

Ведення активного способу життя має важливе значення для довголіття та загальної фізичної форми. Регулярні правильні фізичні вправи можуть значно збільшити тривалість життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Розминка (5 хвилин)

Можна почати з повільної м’якої ходьби, щоб розігріти м’язи.

Робіть невеликі кола руками, щоб розслабити плечі під час ходьби.

Розминка (фото: eatthis.com)

Віджимання

Потрібно тримати тіло прямо і опускати, поки груди майже не торкнуться землі. Можна змінити вправу, роблячи віджимання на колінах, якщо це необхідно.

Зробіть від 10 до 12 повторень.

Віджимання (фото: eatthis.com)

Жим гантелями

Візьміть гантелі та зробіть нахил, при цьому спину тримайте прямо. Повільно підтягуйте гантелі до стегон. Зробіть від 10 до 12 повторень.

Жим гантелями (фото: eatthis.com)

Присідання на стілець

Сядьте на стілець і встаньте, при цьому руки повинні бути у повітрі. Зробіть від 12 до 15 повторень.

Присідання на стілець (фото: eatthis.com)

Планка

Тримайте тіло на прямій лінії від голови до п’ят. Якщо потрібно, виконайте планку на колінах.

Затримайтеся на 20-30 секунд.

Планка (фото: eatthis.com)

Оберти стегнами

Почніть з того, що ноги поставте на ширині плечей.

Покладіть руки на стегна і рухайте ними круговими рухами, роблячи по 10 кіл в кожному напрямку. Тримайте верхню частину тіла нерухомо та зосередьтеся на русі стегон.

Оберти стегнами (фото: eatthis.com)

Розтягнення спини

Станьте на четвереньках, поставивши руки під плечима, а коліна під стегна.

Підніміть голову, витягнувши сідниці і опустіть спину вниз. Потім опустіть голову, зігніть хребет і вигніть спину.

Повторіть від 10 до 12 разів.

Розтягнення спини (фото: eatthis.com)