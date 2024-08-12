7 найкращих вправ, які уповільнюють старіння та допомагають бути завжди в формі
Ведення активного способу життя має важливе значення для довголіття та загальної фізичної форми. Регулярні правильні фізичні вправи можуть значно збільшити тривалість життя.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Розминка (5 хвилин)
Можна почати з повільної м’якої ходьби, щоб розігріти м’язи.
Робіть невеликі кола руками, щоб розслабити плечі під час ходьби.
Розминка (фото: eatthis.com)
Віджимання
Потрібно тримати тіло прямо і опускати, поки груди майже не торкнуться землі. Можна змінити вправу, роблячи віджимання на колінах, якщо це необхідно.
Зробіть від 10 до 12 повторень.
Віджимання (фото: eatthis.com)
Жим гантелями
Візьміть гантелі та зробіть нахил, при цьому спину тримайте прямо. Повільно підтягуйте гантелі до стегон. Зробіть від 10 до 12 повторень.
Жим гантелями (фото: eatthis.com)
Присідання на стілець
Сядьте на стілець і встаньте, при цьому руки повинні бути у повітрі. Зробіть від 12 до 15 повторень.
Присідання на стілець (фото: eatthis.com)
Планка
Тримайте тіло на прямій лінії від голови до п’ят. Якщо потрібно, виконайте планку на колінах.
Затримайтеся на 20-30 секунд.
Планка (фото: eatthis.com)
Оберти стегнами
Почніть з того, що ноги поставте на ширині плечей.
Покладіть руки на стегна і рухайте ними круговими рухами, роблячи по 10 кіл в кожному напрямку. Тримайте верхню частину тіла нерухомо та зосередьтеся на русі стегон.
Оберти стегнами (фото: eatthis.com)
Розтягнення спини
Станьте на четвереньках, поставивши руки під плечима, а коліна під стегна.
Підніміть голову, витягнувши сідниці і опустіть спину вниз. Потім опустіть голову, зігніть хребет і вигніть спину.
Повторіть від 10 до 12 разів.
Розтягнення спини (фото: eatthis.com)
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