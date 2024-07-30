8 варіантів використання ефірної олії в побуті, про які ви не підозрювали

Надати одягу приємного аромату

Ефірну олію можна використати в домашньому засобі для білизни та тканин, щоб надати їм приємного аромату.

Для цього в пляшку з розпилювачем потрібно налити воду, додавши 15-20 крапель улюбленої ефірної олії - і збовтати суміш. Такий ароматизатор радять розпилювати на щойно вибраний одяг або коли він висить в шафі.

Також можна зволожити ефірною олією ватні кульки і розкласти їх по шафах та шухлядах з одягом.

Зробити універсальний очищувач

Для універсального очищувача потрібно змішати воду, білий оцет і кілька крапель ефірних олій, таких як лимон, чайне дерево або лаванда. Ці олії не лише підсилюють очищувальну та дезодоруючи властивість оцту, але й залишають приємний аромат у вашій оселі.

Дезодорувати підлогу

Окрім того, що з ефірною олією можна зробити засіб для чищення, її можна просто додати воду для миття підлоги. Для цього достатньо декількох крапель. Водночас радять обирати ефірну олію солодкого апельсина, через її антибактеріальні властивості.

Освіжити килими та оббивку

Для того, щоб надати килимам приємного аромату, рекомендують посипати килими або оббивку харчовою содою, настояною на оліях, таких як м'ята або евкаліпт.

Зачекайте декілька годин, а потім пропилососьте килим від залишків соди. Не потрібно сушити килим - радять почекати, доки він висохне природним шляхом.

Почистити тьмяне срібло

Як зазначає Лорен Буш з компанії-виробника ефірних олій "doTERRA", ефірна олія лимона не лише чудово допомагає чистити столи, стільниці та інші поверхні, але й є непоганим засобом для боротьби з потьмянінням срібла та інших металів на ранніх стадіях.

Ароматизувати одяг під час сушіння

Надати приємного аромату білизні можна й під час сушіння в спеціальному приладі, додавши ефірні олії в кульки для сушіння або на вологу ганчірку перед тим, як кинути їх у сушарку. Від цього одяг матиме ніжний, природний аромат.

Видалити наліт в ванній

Ефірні олії також використовують для того, щоб легко відчистити мильний наліт і плісняву. Для цього радять змішати олію (наприклад, чайного дерева) з харчовою содою та водою до пастоподібної маси.

Завдяки її природним властивостям, олія, разом з харчовою содою, залишає поверхні блискучими, надаючи легкого приємного запаху.

Дезодорувати смітник

Щоб позбутися запаху сміттєвого контейнера, на дно вимитого і сухого відра радять покласти ватну кульку, змочену кількома краплями м'ятної, лимонної або апельсинової олії.

Крім цього, можна змішати кілька крапель лавандової чи м'ятної олії з харчовою содою, посипати сумішшю дно контейнера і залишити на ніч. Це також допоможе позбутися неприємних запахів.