8 сентября: какой праздник, поверья и что нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник. 8 сентября православные чествуют святую Наталию Никомидийскую, мученицу, и ее мужа Адриана, который ранее был язычником, но принял христианство. В народе праздник имеет название Наталия Овсяница, и этот день посвящали сбору овса. Бытовали особые поверья и традиции в праздник, а также и запреты на некоторые действия.

Кроме работе с овсом в этот день много внимания уделяли рябине - из ее веточек делали крестики для защиты от нечистого, любой беды и неудач, а для укрепления здоровья готовили кисели и компоты. Считалось, что такие напитки 8 сентября обладают целебными свойствами. Кстати, именно поэтому есть еще одно название праздника - день Павла Рябинника.

8 сентября предки считали очень удачным днем для заключения брака и создания семьи. Влюбленные молились Андриану и Наталии о крепкой любви и мире в семье, просили покровительства для семейного очага. Согласно поверьям, если пара женится на Наталию Овсяницу, то совместная жизнь будет полна счастья и достатка.

8 сентября - церковный праздник в честь святой мученицы Наталии Никомидийской (Фреска в Софии Киевской, XI век, фото из открытых источников)

В день Наталии Овсяницы, Адриана Толоконника и Павла Рябинника было принято ставить сноп овса в красный угол, под образа. Хозяйки готовили блюда из овса, толкли овсянку до кисельного запаха, делали печенье и блинчики.

В народе верили, что если на праздник на столе в доме будут угощения из овса, то весь год семья будет жить в достатке.

Наши предки в этот день соблюдали некоторые правила, чтобы не навлечь на себя беду. Членам семьи запрещалось ругаться, ссориться и сквернословить - иначе можно было обидеть святых мучеников Наталию и Адриана и потерять их покровительство.

Также бытовал еще один запрет - ни в коем случае не ходить босиком по земле, так как если даже слегка поранить ногу 8 сентября, долго придется ее лечить, а еще в этот день повышался риск наскочить на змею около воды, укус которой считался очень опасным.

Приметы в день Наталии Овсяницы:

Если утром будут заморозки, то зиму ждали раннюю и холодную;

Если на Наталию гремит гром, то осень будет теплая;

Плотный туман обещал спокойную осень без холодов;

Мало облаков в небе - жди холода;

Если много рябины, то скоро грянут морозы...

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