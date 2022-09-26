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8 секретів розмноження кущів та дерев від досвідчених садоводів: запам'ятайте і користуйтеся

Фото: Як правильно укорінити живці кущів та дерев (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Живці - корінці, паростки чи бокові гілки, якими вегетативно розмножують рослини. Живцюванням найчастіше розмножують кущі та плодові дерева. Але робити зе треба правильно.

Про це розповіли на каналі Дача. Сад і город.

Вісім секретів укорінення живців

  1. У прозорому посуді коріння з'являється з меншим бажанням, ніж у непрозорому. Тому вибирайте тару, в яку не проникають сонячні промені.
  2. Згодом вода в банці випаровуватиметься, але її краще не змінювати, а поступово додавати свіжу.
  3. Води не має бути занадто багато, оскільки у нижній частині банки мало кисню, і живці можуть загнити.
  4. Не можна в одну банку поміщати відразу багато живців. Жимолость, наприклад, не дасть коріння в склянці води, якщо там буде більше трьох гілочок.
  5. Чим нижче розташований відрізок стебла, з якого взятий черешок, тим краще він укорениться.
  6. Найкраще укорінюються живці, взяті з бічних гілочок, які не дуже ростуть.
  7. Чим старша рослина, з якої зрізають живці, тим гірше вони вкорінюються.
  8. І головний секрет: якщо у взятих живців немає листя, то коріння набагато легше утворюється у темряві.

Які культури найчастіше розмножують живцюванням

Зазвичай живці роблять з пагонів, повністю здерев'янілих - без листя (порічки, винограду, айви, інжиру), або зелених - з листям (порічки, сливи, вишні, винограду, аґрусу).

Від деяких деревних і трав'янистих (малина звичайна, ожина, тополя біла, молоді сіянці яблуні, флокс) беруть живці з коренів (кореневі живці). Такі живці розвивають додаткові бруньки, що виростають в нові рослини.

Раніше ми писали, як отримати саджанці смородини чи порічки самостійно і припинити їх купувати.

Також читайте, як підготувати грядку під овочі восени, щоб отримати рясний ранній урожай.

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