8 секретів розмноження кущів та дерев від досвідчених садоводів: запам'ятайте і користуйтеся

Живці - корінці, паростки чи бокові гілки, якими вегетативно розмножують рослини. Живцюванням найчастіше розмножують кущі та плодові дерева. Але робити зе треба правильно.

Про це розповіли на каналі Дача. Сад і город.

Від деяких деревних і трав'янистих (малина звичайна, ожина, тополя біла, молоді сіянці яблуні, флокс) беруть живці з коренів (кореневі живці). Такі живці розвивають додаткові бруньки, що виростають в нові рослини.

Зазвичай живці роблять з пагонів, повністю здерев'янілих - без листя (порічки, винограду, айви, інжиру), або зелених - з листям (порічки, сливи, вишні, винограду, аґрусу).

Раніше ми писали, як отримати саджанці смородини чи порічки самостійно і припинити їх купувати.

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