8 секретів наряджання ялинки, щоб декор не був несмаком

Новорічні свята не обходяться без головної героїні - ялинки. Втім, щоб створити в домі атмосферу затишку та святкового настрою, важливо правильно прикрасити новорічне дерево. Інакше декор дратуватиме око.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про головні секрети естетичної ялинки.
Одним з основних секретів гарного оформлення ялинки є правильний вибір кольорової палітри. Не варто перевантажувати дерево занадто багатьма відтінками. Існує декілька способів підбору кольорів:
Найкраще вибирати 2-3 основних кольори, які гармонійно поєднуються між собою. Якщо вам подобається сучасний стиль, спробуйте холодні відтінки срібла, білого і синього.
Якщо ви хочете зробити вашу ялинку особливою, можна вибрати тему для декору. Наприклад, ялинка в стилі "зимовий ліс" з шишками, сніжинками та білими гірляндами або ялинка в стилі "золоте сяйво" з елегантними золотими прикрасами. Тема допоможе організувати всі елементи декору та створити гармонійну композицію.
Не менш важливим є і те, як ви розміщуєте прикраси на ялинці. Рекомендується починати з великих елементів, таких як зірка на верхівці або великі кульки, і поступово додавати менші прикраси.
Розподіліть іграшки за розміром: великі іграшки розміщуйте внизу ялинки, а маленькі - ближче до верхівки. Крім цього, розміщуйте іграшки симетрично відносно стовбура ялинки. Також можна умовно поділити ялинку на кілька шарів і в кожному шарі використовувати іграшки одного розміру або кольору.
Створюйте баланс у розташуванні, щоб декор не виглядав перевантаженим з одного боку дерева. Також варто залишати простір між прикрасами, щоб дерево виглядало не лише красивим, але й легким, а не обтяженим.
Декор для ялинки повинен відповідати загальному стилю вашого інтер'єру. Якщо ваша квартира оформлена в сучасному мінімалістичному стилі, щоб нарядити ялинку вишукано, відмовтеся від традиційних блискучих фігурок та зірок.
Натомість вибирайте строгі прикраси з натуральних матеріалів, таких як дерево, льон чи метал. Для класичних інтер’єрів підійдуть традиційні скляні кульки, гірлянди з різнокольоровими лампами та золоті елементи.
Як гарно прикрасити ялинку (ілюстративне фото: Freepik)
Щоб додати природного шарму до вашої ялинки, спробуйте додати шишки, сухі гілки, ягоди або навіть сушені апельсини. Ці елементи додають елегантності і підкреслюють натуральну красу дерева. Крім того, натуральні прикраси добре поєднуються з різними стилями інтер'єру, створюючи теплу і затишну атмосферу.
Гірлянди на ялинці - це не тільки декоративний елемент, але й важлива частина створення святкового настрою. Використовуйте гірлянди з м'яким світлом, щоб додати вашій ялинці ніжного сяйва.
Надмірно яскраві або миготливі вогники можуть створити відчуття хаосу і порушити загальну гармонію декору. Якщо ви любите яскраві кольори, обирайте гірлянди з лампочками одного кольору.
Блискітки можуть додати розкоші, але вони можуть виглядати як несмак, якщо їх занадто багато. Використовуйте їх помірковано, додаючи тільки в окремі елементи декору, щоб підкреслити стиль.
Декілька блискучих кульок або ланцюжків гірлянд на ялинці виглядають набагато елегантніше, ніж надлишок.
Не бійтеся експериментувати з унікальними прикрасами, щоб гарно прикрасити ялинку. Наприклад, саморобні або вінтажні елементи додадуть вашій ялинці індивідуальності та затишку.
Це можуть бути старовинні іграшки, сніжинки, виготовлені вручну, або невеликі фігурки, які мають особистий сенс для вашої родини. Вони створюють особливу атмосферу і додають тепла святковій оселі.
Правильно оформлена ялинка - це не тільки елемент декору, а й частина святкового настрою. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете створити стильну і елегантну ялинку, яка стане головною окрасою вашого дому на Різдво та Новий рік.
До речі, раніше ми писали про те, яка ялинка краще - жива чи штучна.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Country Living, Better Homes & Gardens, House Beautiful, The Spruce.