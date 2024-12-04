8 секретов наряжания елки, чтобы декор не был безвкусицей

Новогодние праздники не обходятся без главной героини - елки. Впрочем, чтобы создать в доме атмосферу уюта и праздничного настроения, важно правильно украсить новогоднее дерево. Иначе декор будет раздражать глаз.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных секретах эстетической елки.
Одним из основных секретов хорошего оформления елки является правильный выбор цветовой гаммы. Не следует перегружать дерево слишком многими оттенками. Существует несколько способов подбора цветов:
Лучше выбирать 2-3 основных цвета, которые гармонично сочетаются между собой. Если вам нравится современный стиль, попробуйте холодные оттенки серебра, белого и синего.
Если вы хотите сделать вашу елку особенной, можно выбрать тему для декора. К примеру, елка в стиле "зимний лес" с шишками, снежинками и белыми гирляндами или елка в стиле "золотое сияние" с элегантными золотыми украшениями. Тема поможет организовать все элементы декора и создать гармоничную композицию.
Не менее важно и то, как вы размещаете украшения на елке. Рекомендуется начинать с больших элементов, таких как звезда на макушке или большие шарики, и постепенно добавлять меньшие украшения.
Распределите игрушки по размеру: большие игрушки размещайте внизу елки, а маленькие - поближе к верхушке. Кроме этого, размещайте игрушки симметрично относительно ствола елки. Также можно условно поделить елку на несколько слоев и в каждом слое использовать игрушки одного размера или цвета.
Создавайте баланс в расположении, чтобы декор не выглядел перегруженным с одной стороны дерева. Также следует оставлять пространство между украшениями, чтобы дерево выглядело не только красивым, но и легким, а не утяжеленным.
Декор для елки должен соответствовать общему стилю вашего интерьера. Если ваша квартира оформлена в современном минималистическом стиле, чтобы нарядить елку изысканно, откажитесь от традиционных блестящих фигурок и звезд.
Выбирайте строгие украшения из натуральных материалов, таких как дерево, лен или металл. Для классических интерьеров подойдут традиционные стеклянные шарики, гирлянды с разноцветными лампами и золотые элементы.
Как красиво украсить елку (иллюстративное фото: Freepik)
Чтобы добавить природный шарм к вашей елке, попробуйте добавить шишки, сухие ветки, ягоды или даже сушеные апельсины. Эти элементы придают элегантности и подчеркивают натуральную красоту дерева. Кроме того, натуральные украшения хорошо сочетаются с разными стилями интерьера, создавая теплую и уютную атмосферу.
Гирлянды на елке - это не только декоративный элемент, но и немаловажная часть создания праздничного настроения. Используйте гирлянды с мягким светом, чтобы добавить вашей елке нежного сияния.
Чрезмерно яркие или мерцающие огоньки могут создать ощущение хаоса и нарушить общую гармонию декора. Если вы любите яркие цвета, выбирайте гирлянды с лампочками одного цвета.
Блесточки могут добавить роскоши, но они могут выглядеть как безвкусица, если их слишком много. Используйте их равномерно, добавляя только в отдельные элементы декора, чтобы подчеркнуть стиль.
Несколько блестящих шариков или цепочек гирлянд на елке выглядят гораздо элегантнее, чем излишек.
Не бойтесь экспериментировать с уникальными украшениями, чтобы красиво украсить елку. К примеру, самодельные или винтажные элементы придадут вашей елке индивидуальности и уюта.
Это могут быть старинные игрушки, снежинки, изготовленные вручную или небольшие фигурки, которые имеют личный смысл для вашей семьи. Они создают особую атмосферу и придают тепло праздничному дому.
Правильно оформленная елка - это не только элемент декора, но и часть праздничного настроения. Следуя этим простым советам, вы сможете создать стильную и элегантную елку, которая станет главным украшением вашего дома на Рождество и Новый год.
Кстати, раньше мы писали о том, какая елка лучше - живая или искусственная.
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При написании материала использовались следующие источники: Country Living, Better Homes & Gardens, House Beautiful, The Spruce.