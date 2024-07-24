8 розповсюджених помилок в садівництві, які шкодять рослинам

Надмірний полив

Занадто багато води знищує рослину швидше, ніж недостатній полив. Хоча більшість рослин віддають перевагу вологому ґрунту, вони не люблять сирий та погано дренований.

Перезволожений ґрунт заважає корінню нормально функціонувати. Через це перелиті рослини можуть зів'янути в сонячний день від надмірної кількості води, а не від недостатньої.

Щоб зменшити ймовірність надмірного поливу, завжди перевіряйте ґрунт на глибині в 10 см, щоб не перезволожити землю.

Занадто глибока посадка коренів

Коріння, як і верхня частина рослини, потребує повітря, щоб дихати. Проте корені не можуть отримати необхідне, коли занадто заглиблені в землю.

Тому, коли ви садите дерево або кущ, слід переконатися, що верхня частина коренів трохи вища за ґрунт довкола - або що стебло занурене в ґрунт на 1-2 см.

А щоб повітря не пересушувало коріння, засипте його зверху сантиметровим шаром мульчі.

Надмірне внесення добрив

В цьому випадку рослина може рости занадто швидко, відмовлятися цвісти або приносити плоди, стає сприйнятливою до хвороб і може отримати опік від добрив.

Добрива містять хімічні речовини, які дозволяють листю виробляти їжу з сонячного світла. Рослини, що ростуть у родючому ґрунті, який містить багато органічних речовин, не потребують частого підживлення або взагалі не потребують добрив.

Тож слід купувати добрива, розроблені для вашого типу рослин, і вносити їх у нормах, зазначених на етикетці.

До того ж краще обирати органічні добрива, які діють повільно протягом декількох місяців.

Знищення бур'янів перед дощем

Знищувати бур'яни необхідно - вириваючи їх руками або використовуючи гранули та пестициди. Та якщо гранули або пестицид нанести на менший за рекомендований час до поливу або перед дощу, це буде менш ефективно.

Адже речовина може змитися з поверхні рослин-шкідників або не встигнути увібратися глибоко в ґрунт. Тому для боротьби з бур'янами краще обирати сонячний день, наносячи засоби відповідно до інструкції.

Несвоєчасна обрізка квітучих дерев і кущів

Деякі рослини утворюють квіткові бруньки на нових пагонах. Інші - на прирості з попереднього року. Несвоєчасна обрізка видаляє квіткові бруньки - отже, немає цвітіння.

Тому, для рясного цвітіння, радять обрізати дерева і кущі, які цвітуть з зими до травня, в кінці весни або на початку літа.

Це дає рослинам час сформувати нові квіткові бруньки на наступний рік. Ті, що цвітуть після травня, слід обрізати наприкінці зими або на початку весни.

Якщо маєте сумніви щодо правильного часу для обрізки, радять підрізати гілля після того, як квіти відцвітуть.

Стригти газон надто коротко

Підстригання трави до лінії ґрунту не означає, що його можна косити рідше. Це створює передумови для тонкого, зарослого бур'янами газону, який все одно вимагатиме поливу.

Зменшення висоти трави більш ніж на 1/3 за одну стрижку призводить до стресу і ослаблення трави. Це створює ідеальну можливість для вторгнення бур'янів на газон, таких як кульбаби, для боротьби з якою доведеться докласти зусиль.

Посадка дерев між тротуаром і бордюром

Коріння, що розростається, має неймовірну силу і може легко розколоти бетон. Це може трапитися, якщо відстань між тротуаром і бордюром менше 185 см, а обрані саджанці - сорти великих дерев, як-от дуб, клен, тополя тощо.

Натомість ліпше обирати менші, декоративні дерева, такі як вишня чи яблуня.

Посадка рослин в горщики без дренажних отворів

Більшість рослин потребують ґрунту, який містить багато кисню. У ґрунті, насиченому водою, кисню немає. Крім того, це порушує нормальну циркуляцію вологи, призводячи до гниття коренів.

Тому, якщо ви не вирощуєте водні рослини, завжди перевіряйте, щоб у горщиках був достатній дренаж.