8 распространенных ошибок в садоводстве, которые вредят растениям

Чрезмерный полив

Слишком много воды уничтожает растение быстрее, чем недостаточный полив. Хотя большинство растений предпочитают влажную почву, они не любят сырую и плохо дренированную.

Переувлажненная почва мешает корням нормально функционировать. Из-за этого перелитые растения могут увядать в солнечный день от избыточного количества воды, а не от недостаточного.

Чтобы снизить вероятность чрезмерного полива, всегда проверяйте почву на глубине в 10 см, чтобы не переувлажнить землю.

Слишком глубокая посадка корней

Корни, как и верхняя часть растения, нуждаются в воздухе, чтобы дышать. Однако корни не могут получить необходимое, когда слишком углублены в землю.

Поэтому, когда вы сажаете дерево или куст, следует убедиться, что верхняя часть корней немного выше почвы вокруг - или что стебель погружен в грунт на 1-2 см.

А чтобы воздух не пересушивал корни, засыпьте его сверху сантиметровым слоем мульчи.

Чрезмерное внесение удобрений

В этом случае растение может расти слишком быстро, отказываться цвести или приносить плоды, становится восприимчивым к болезням и может получить ожог от удобрений.

Удобрения содержат химические вещества, позволяющие листьям производить пищу из солнечного света. Растения, растущие в плодородной почве, содержащей много органических веществ, не нуждаются в частой подкормке или вообще не нуждаются в удобрениях.

Следовательно, следует покупать удобрения, разработанные для вашего типа растений, и вносить их в нормах, указанных на этикетке.

К тому же лучше выбирать органические удобрения, которые медленно действуют в течение нескольких месяцев.

Уничтожение сорняков перед дождем

Уничтожать сорняки необходимо - вырывая их руками или используя гранулы и пестициды. Но если гранулы или пестицид нанести на меньшее рекомендуемое время до полива или дождя, это будет менее эффективно.

Ведь вещество может смыться с поверхности растений-вредителей или не успеть впитаться глубоко в почву. Поэтому для борьбы с сорняками лучше выбирать солнечный день, нанося средства в соответствии с инструкцией.

Несвоевременная обрезка цветущих деревьев и кустов

Некоторые растения образуют цветочные почки на новых побегах. Другие - на приросте с предыдущего года. Несвоевременная обрезка удаляет цветочные почки - следовательно, нет цветения.

Поэтому, для обильного цветения, советуют обрезать деревья и кусты, цветущие с зимы до мая, в конце весны или в начале лета.

Это дает растениям время сформировать новые цветочные почки на следующий год. Цветущие после мая следует обрезать в конце зимы или в начале весны.

Если у вас есть сомнения относительно правильного времени для обрезки, советуют подрезать ветки после того, как цветы отцветут.

Стричь газон слишком коротко

Подстригание травы к линии почвы не означает, что ее можно косить реже. Это создает предпосылки для тонкого, заросшего сорняками газона, который все равно потребует полива.

Уменьшение высоты травы более чем на 1/3 за одну стрижку приводит к стрессу и ослаблению травы. Это создает идеальную возможность для вторжения сорняков на газон, таких как одуванчики, для борьбы с которым придется приложить усилия.

Посадка деревьев между тротуаром и бордюром

Разрастающиеся корни имеют невероятную силу и могут легко расколоть бетон. Это может случиться, если расстояние между тротуаром и бордюром менее 185 см, а выбранные саженцы - сорта крупных деревьев, таких как дуб, клен, тополь и т.д.

Вместо этого лучше выбирать меньшие, декоративные деревья, такие как вишня или яблоня.

Посадка растений в горшки без дренажных отверстий.

Большинство растений нуждаются в почве, которая содержит много кислорода. В почве, насыщенной водой, кислорода нет. Кроме того, это нарушает нормальную циркуляцию влаги, приводя к гниению корней.

Поэтому если вы не выращиваете водные растения, всегда проверяйте, чтобы в горшках был достаточный дренаж.