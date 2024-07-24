8 распространенных ошибок в садоводстве, которые вредят растениям

Каждый, даже самый опытный садовник иногда допускает ошибки. Хотя некоторые из них достаточно явны, другие - не столь очевидны. Впрочем, в любом случае эти ошибки могут навредить зеленым любимцам.
О наиболее распространенных ошибках в садоводстве рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Southern Living.
Слишком много воды уничтожает растение быстрее, чем недостаточный полив. Хотя большинство растений предпочитают влажную почву, они не любят сырую и плохо дренированную.
Переувлажненная почва мешает корням нормально функционировать. Из-за этого перелитые растения могут увядать в солнечный день от избыточного количества воды, а не от недостаточного.
Чтобы снизить вероятность чрезмерного полива, всегда проверяйте почву на глубине в 10 см, чтобы не переувлажнить землю.
Корни, как и верхняя часть растения, нуждаются в воздухе, чтобы дышать. Однако корни не могут получить необходимое, когда слишком углублены в землю.
Поэтому, когда вы сажаете дерево или куст, следует убедиться, что верхняя часть корней немного выше почвы вокруг - или что стебель погружен в грунт на 1-2 см.
А чтобы воздух не пересушивал корни, засыпьте его сверху сантиметровым слоем мульчи.
В этом случае растение может расти слишком быстро, отказываться цвести или приносить плоды, становится восприимчивым к болезням и может получить ожог от удобрений.
Удобрения содержат химические вещества, позволяющие листьям производить пищу из солнечного света. Растения, растущие в плодородной почве, содержащей много органических веществ, не нуждаются в частой подкормке или вообще не нуждаются в удобрениях.
Следовательно, следует покупать удобрения, разработанные для вашего типа растений, и вносить их в нормах, указанных на этикетке.
К тому же лучше выбирать органические удобрения, которые медленно действуют в течение нескольких месяцев.
Уничтожать сорняки необходимо - вырывая их руками или используя гранулы и пестициды. Но если гранулы или пестицид нанести на меньшее рекомендуемое время до полива или дождя, это будет менее эффективно.
Ведь вещество может смыться с поверхности растений-вредителей или не успеть впитаться глубоко в почву. Поэтому для борьбы с сорняками лучше выбирать солнечный день, нанося средства в соответствии с инструкцией.
Некоторые растения образуют цветочные почки на новых побегах. Другие - на приросте с предыдущего года. Несвоевременная обрезка удаляет цветочные почки - следовательно, нет цветения.
Поэтому, для обильного цветения, советуют обрезать деревья и кусты, цветущие с зимы до мая, в конце весны или в начале лета.
Это дает растениям время сформировать новые цветочные почки на следующий год. Цветущие после мая следует обрезать в конце зимы или в начале весны.
Если у вас есть сомнения относительно правильного времени для обрезки, советуют подрезать ветки после того, как цветы отцветут.
Подстригание травы к линии почвы не означает, что ее можно косить реже. Это создает предпосылки для тонкого, заросшего сорняками газона, который все равно потребует полива.
Уменьшение высоты травы более чем на 1/3 за одну стрижку приводит к стрессу и ослаблению травы. Это создает идеальную возможность для вторжения сорняков на газон, таких как одуванчики, для борьбы с которым придется приложить усилия.
Разрастающиеся корни имеют невероятную силу и могут легко расколоть бетон. Это может случиться, если расстояние между тротуаром и бордюром менее 185 см, а выбранные саженцы - сорта крупных деревьев, таких как дуб, клен, тополь и т.д.
Вместо этого лучше выбирать меньшие, декоративные деревья, такие как вишня или яблоня.
Большинство растений нуждаются в почве, которая содержит много кислорода. В почве, насыщенной водой, кислорода нет. Кроме того, это нарушает нормальную циркуляцию влаги, приводя к гниению корней.
Поэтому если вы не выращиваете водные растения, всегда проверяйте, чтобы в горшках был достаточный дренаж.
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