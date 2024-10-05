8 років нестерпного болю та 40 операцій: у Львові лікарі врятували жінку від страждань

Львівські хірурги провели складну операцію 36-річній жінці, яка понад 8 років терпіла нестерпний біль та перенесла 40 операцій. Інколи біль у жінки був таким сильним, що вона втрачала свідомість і це перетворило її життя на пекло.

Що відомо про складну операцію та нелегкий шлях пацієнтки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

Невдало впала зі сходів

Негаразди 36-річної Надії Шулиги зі Львівської області почалися 10 років тому. Жінка впала зі сходів, приземлилася на обидві руки й отримала два відкритих переломи. Нестерпні болі почали мучити Надію тільки через два роки. Тоді ж перестали розгинатися і пальці.

"Я не знала як собі зарадити. В мене велика господарка, діти, а я нічого не можу робити, бо шаленію від болю. Біль був такий, що найважчі знеболювальні не допомагали. Були випадки, коли від болю я втрачала свідомість", - ділиться пережитим Надія.

40 операцій та 8 років страждань

Вона роками шукала допомоги, перенесла понад 40 втручань на обох кистях й все було безрезультатно. Вона вже майже втратила надію на нормальне життя і страждала від постійного болю.

А нещодавно вона у соцмережах побачила історію дівчинки зі складною патологією кисті, яку врятували хірурги Лікарні Святого Пантелеймона. Надія вхопилася за цей шанс, як за останню соломинку і звернулася до цих лікарів.

Медики провели ретельне обстеження і встановили діагноз: синдром карпального або зап'ястного каналу. Це патологія, за якої здавлюється серединний нерв - один з трьох головних у руці. Саме це защемлення спричинило появу множинних рубців, які й викликали у Надії нестерпний біль.

Хірурги зі Львова врятували жінку зі складною патологією рук (фото: facebook.com/1tmolviv)

Лікарі взялися рятувати руки

Після консиліуму хірурги вирішили, що їм під силу врятувати руки жінці та взялися за операцію. Першою прооперували праву руку.

"В ході операції ми звільнили тканини від рубців та відновили функцію сухожилків. Тобто, в самих сухожилках за допомогою спеціальних імплантів ми створили штучні канали, які дозволяють вільно рухатися сухожилкам, і тим самим відновили функцію згинання і розгинання пальців та позбавили пацієнтку болю", - розповів завідувач відділення хірургії Лікарні Святого Пантелеймона Гнат Герич.

Хірурги зі Львова врятували жінку зі складною патологією рук (фото: facebook.com/1tmolviv)

Попереду ще одна операція

Зараз Надія відчуває значно менший біль і повернулася чутливість двох пальців. Попереду її чекає реабілітація, а трохи згодом - операція на лівій руці. Після повного одужання жінка, яка роками була непрацездатною, мріє знайти роботу.

"Я безмежно вдячна за допомогу! Ви не повірите, але навіть після такого важкого втручання я відчуваю значно менший біль, ніж той, з яким я жила 8 років. До мене повернулась чутливість двох пальців. Нарешті я зможу повернутися до повноцінного життя", - з вдячністю каже Надія.