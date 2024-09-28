"Вода з рук просто постійно текла": у Львові врятували дівчинку з рідкісною патологією

Вікусі Волошин з Тернополя всього 6 рочків. У дівчинки діагностували рідкісне захворювання, яке зустрічається лише у 3% людей на планеті - пальмарний гіпергідроз або "хвороба мокрих долонь". І наслідки цього захворювання не тільки фізичні, а й психологічні - Віку не хотіли брати за руку у садочку, коли треба було йти в укриття через сигнал повітряної тривоги.

Що це за захворювання і як львівські лікарі змогли допомогти дитині, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ЛМР .

Батьки Вікусі Волошин шукали допомогу вже будь-де, аби вилікувати хворобу її долоньок. Однак більшість лікарів не могли знайти лікування і дівчинка дуже страждала.

Коли Вікусі було 2 рочки, батьки помітили, що в донечки мокріють руки, особливо, коли вона хвилювалася. З часом виділень на долонях ставало все більше і вода буквально текла з її рук - вже незалежно від емоційного стану дитини.

Лікарі радили більше позитивних емоцій та прописали крем, якій підсушує шкіру. Але лікування не допомагало - долоньки Віки через певний час були мокрі вже майже постійно. А через надмірну вологість у дитини на руках утворювались тріщини, рани та бородавки.

Рідні дитини зверталися за допомогою куди, тільки могли. Але спеціалісти розводили руками та радили просто навчитися з цим жити.

А жити з цим Вікусі було дуже складно. У садочку інші діти не хотіли брати дівчинку за руку, а вихователі сварили за мокрі пластилін, папір та олівці.

"Навіть коли лунала повітряна тривога і всі спускалися до укриття, була така ситуація: всім подають руку, а Віці - ніхто", - з болем поділився тато.

Віка з мамою, татом та братом (фото: Львівська міська рада)

Нещодавно мама дівчинка з соцмереж дізналася, що у Львові спеціалісти виконали операцію дитині з такою ж проблемою, як у Віки. Батьки одразу поїхали у Львів, до дитячої лікарні святого Миколая.

Хірурги обстежили дитину та підтвердили діагноз - пальмарний гіпергідроз, захворювання, з яким вони вже мали справу. У народі - хвороба мокрих долонь, яка зустрічається дуже рідко, приблизно у 3% людей на планеті. Причина та механізм виникнення гіпергідрозу медицині невідомі досі.

Лікарі пояснили батькам, що сама по собі ця проблема, на жаль, не зникне. І навіть гірше - вона загостриться у підлітковому віці.

Однак порятунок є і можна зробити операцію, яка дозволить дитині жити повноцінним життям.

"Колись медики випадково дізналися, що при пересіченні певних нервових корінців у грудній клітині людини, блокується робота потових залоз, які знаходяться на руках, шиї, голові та під пахвами. Саме це і допомагає нам хірургічно впоратись із хворобою мокрих долонь. Ми "блокуємо" саме ті нервові волокна, що відповідають за потовиділення в конкретній ділянці", - розповів хірург та медичний директор дитячої лікарні святого Миколая Олександр Калінчук.

Львівські лікарі врятували Вікусю від страшного захворювання (фото: Львівська міська рада)

Львівські спеціалісти погодилися прооперувати Віку. Під час операції хірурги через сантиметровий розріз пересікли нервові волокна, які відповідають за стимуляцію потових залоз на ручках дитини. Операція тривала годину.

Зараз у Вікусі долоньки більше не мокріють. На наступний день після операції щаслива дитина зліпила омріяну картину з пластиліну та подарувала лікареві, який її врятував.