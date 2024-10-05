8 лет невыносимой боли и 40 операций: во Львове врачи спасли женщину от страданий
Львовские хирурги провели сложную операцию 36-летней женщине, которая более 8 лет терпела невыносимую боль и перенесла 40 операций. Иногда боль у женщины была такой сильной, что она теряла сознание и это превратило ее жизнь в ад.
Что известно о сложной операции и нелегком пути пациентки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Первого медицинского объединения Львова в Facebook.
Неудачно упала с лестницы
Проблемы 36-летней Надежды Шулиги из Львовской области начались 10 лет назад. Женщина упала с лестницы, приземлилась на обе руки и получила два открытых перелома. Невыносимые боли начали мучить Надежду только через два года. Тогда же перестали разгибаться и пальцы.
"Я не знала как себе помочь. У меня большое хозяйство, дети, а я ничего не могу делать, потому что схожу с ума от боли. Боль была такая, что самые тяжелые обезболивающие не помогали. Были случаи, когда от боли я теряла сознание", - делится пережитым Надя.
40 операций и 8 лет страданий
Она годами искала помощи, перенесла более 40 вмешательств на обеих кистях и все было безрезультатно. Она уже почти отчаялась на нормальную жизнь и страдала от постоянной боли.
А недавно она в соцсетях увидела историю девочки со сложной патологией кисти, спасенной хирургами Больницы Святого Пантелеймона. Надежда ухватилась за этот шанс как за последнюю соломинку и обратилась к этим врачам.
Медики провели тщательное обследование и установили диагноз: синдром карпального или запястного канала. Это патология, при которой сдавливается срединный нерв - один из трех главных в руке. Именно это ущемление повлекло за собой появление множественных рубцов, которые и вызывали у Надежды нестерпимую боль.
Хирурги из Львова спасли женщину со сложной патологией рук (фото: facebook.com/1tmolviv)
Врачи принялись спасать руки
После консилиума хирурги решили, что им по силам спасти руки женщине и взялись за операцию. Первой прооперировали правую руку.
"В ходе операции мы освободили ткани от рубцов и восстановили функцию сухожилий. То есть, в самих сухожилиях с помощью специальных имплантов мы создали искусственные каналы, позволяющие свободно двигаться сухожилиям, и тем самым восстановили функцию сгибания и разгибания пальцев и избавили пациентку от боли", - рассказал заведующий отделением хирургии Больницы Святого Пантелеймона Игнат Герич.
Хирурги из Львова спасли женщину со сложной патологией рук (фото: facebook.com/1tmolviv)
Впереди еще одна операция
Сейчас Надежда испытывает гораздо меньшую боль и вернулась чувствительность двух пальцев. Впереди ее ждет реабилитация, а чуть позже - операция на левой руке. После полного выздоровления женщина, которая годами была нетрудоспособной, мечтает найти работу.
"Я безгранично благодарна за помощь! Вы не поверите, но даже после такого тяжелого вмешательства я испытываю значительно меньшую боль, чем та, с которой я жила 8 лет. Ко мне вернулась чувствительность двух пальцев. Наконец-то я смогу вернуться к полноценной жизни", - с благодарностью говорит Надежда.
Напомним, ранее мы писали, что врачи спасли девочку с редкой патологией, из-за которой у нее из рук текла вода.
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