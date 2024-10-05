8 лет невыносимой боли и 40 операций: во Львове врачи спасли женщину от страданий

Львовские хирурги провели сложную операцию 36-летней женщине, которая более 8 лет терпела невыносимую боль и перенесла 40 операций. Иногда боль у женщины была такой сильной, что она теряла сознание и это превратило ее жизнь в ад.

Что известно о сложной операции и нелегком пути пациентки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

Неудачно упала с лестницы

Проблемы 36-летней Надежды Шулиги из Львовской области начались 10 лет назад. Женщина упала с лестницы, приземлилась на обе руки и получила два открытых перелома. Невыносимые боли начали мучить Надежду только через два года. Тогда же перестали разгибаться и пальцы.

"Я не знала как себе помочь. У меня большое хозяйство, дети, а я ничего не могу делать, потому что схожу с ума от боли. Боль была такая, что самые тяжелые обезболивающие не помогали. Были случаи, когда от боли я теряла сознание", - делится пережитым Надя.

40 операций и 8 лет страданий

Она годами искала помощи, перенесла более 40 вмешательств на обеих кистях и все было безрезультатно. Она уже почти отчаялась на нормальную жизнь и страдала от постоянной боли.

А недавно она в соцсетях увидела историю девочки со сложной патологией кисти, спасенной хирургами Больницы Святого Пантелеймона. Надежда ухватилась за этот шанс как за последнюю соломинку и обратилась к этим врачам.

Медики провели тщательное обследование и установили диагноз: синдром карпального или запястного канала. Это патология, при которой сдавливается срединный нерв - один из трех главных в руке. Именно это ущемление повлекло за собой появление множественных рубцов, которые и вызывали у Надежды нестерпимую боль.

Хирурги из Львова спасли женщину со сложной патологией рук (фото: facebook.com/1tmolviv)

Врачи принялись спасать руки

После консилиума хирурги решили, что им по силам спасти руки женщине и взялись за операцию. Первой прооперировали правую руку.

"В ходе операции мы освободили ткани от рубцов и восстановили функцию сухожилий. То есть, в самих сухожилиях с помощью специальных имплантов мы создали искусственные каналы, позволяющие свободно двигаться сухожилиям, и тем самым восстановили функцию сгибания и разгибания пальцев и избавили пациентку от боли", - рассказал заведующий отделением хирургии Больницы Святого Пантелеймона Игнат Герич.

Хирурги из Львова спасли женщину со сложной патологией рук (фото: facebook.com/1tmolviv)

Впереди еще одна операция

Сейчас Надежда испытывает гораздо меньшую боль и вернулась чувствительность двух пальцев. Впереди ее ждет реабилитация, а чуть позже - операция на левой руке. После полного выздоровления женщина, которая годами была нетрудоспособной, мечтает найти работу.

"Я безгранично благодарна за помощь! Вы не поверите, но даже после такого тяжелого вмешательства я испытываю значительно меньшую боль, чем та, с которой я жила 8 лет. Ко мне вернулась чувствительность двух пальцев. Наконец-то я смогу вернуться к полноценной жизни", - с благодарностью говорит Надежда.