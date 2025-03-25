Як вберегти делікатні тканини: 8 речей, які слід прати тільки у мішку

Бюстгальтери

Бюстгальтери виготовляються з тканин, таких як мереживо, шовк та сатин, які легко можуть порватися об блискавки та грубі тканини, такі як джинс. Хоча ідеальним варіантом є ручне прання, використання делікатного циклу та поміщення бюстгальтера в мішок для прання майже таке ж безпечне.

Обов'язково закривайте всі гачки та застібки, щоб запобігти пошкодженню мішка для прання! Бонус: якщо у вас вийде дріт з бюстгальтера, він затримається в мішку, а не пошкодить барабан пральної машини або потрапить у насос.

Шкарпетки та колготки

Мішок для прання виконує подвійне завдання для панчішних виробів. Поміщення колготок і шовкових шкарпеток у мішок допомагає запобігти їх пошкодженню та заплутуванню в іншому білизні.

Це також дозволяє зберегти всі шкарпетки разом. Колготки та деякі шкарпетки варто сушити на повітрі, а бавовняні шкарпетки можна кидати в сушарку прямо в мішку.

Прикрашені предмети

Хай то паєтки, намистини, заклепки чи вишивка, не хочеться псувати вигляд одягу, якщо прикраси відпадуть або деформуються. Після того, як ви попередньо обробили видимі плями, переверніть предмет навиворіт (оскільки основне забруднення на внутрішній стороні) і покладіть в один мішок перед використанням делікатного циклу.

Шовкові речі

Шовкові речі мають розкішний блиск завдяки довгим волокнам, що покривають поверхню. Щоб запобігти їх пошкодженню, завжди використовуйте мішок для прання при пранні шовкових наволочок, одягу та шарфів у пральній машині.

Мішок для прання допоможе зберегти речі неушкодженими (фото: Freepik.com)

Спортивний одяг

Йога-штани, спортивні бюстгальтери, купальники, майки та шорти для бігу виготовлені з високопродуктивних матеріалів, які можуть бути пошкоджені іншими речами або жорсткими ділянками барабана пральної машини. Мішок для прання також запобігає розтягуванню та зберігає еластичність, якщо спортивний одяг заплутається з іншими речами.

Легка білизна

Легка білизна та інший делікатний одяг можуть бути пошкоджені іншими речами, особливо якщо ви не сортуєте білизну перед пранням. Якщо у вас є пральна машина з центральними агітаторами, білизна може заплутатися та бути пошкоджена в барабані пральної машини. Помістіть будь-яку білизну чи шовкові тканини в мішок для прання, щоб захистити їх від пошкоджень.

Одяг з вільним переплетенням або в'язані речі

Трикотажна футболка достатньо міцна, щоб витримати прання в пральній машині. Але вільно в'язана кофта повинна бути поміщена в мішок для прання, щоб уникнути можливих пошкоджень і розтягування.

Те ж саме стосується тканин з вільним переплетенням або нитками, якщо ви не хочете, щоб ваші порвані джинси стали ще більш пошкодженими.

Дитячий одяг

Дитячий одяг, особливо шкарпетки, маленький і може легко загубитися в пральній машині. Це не лише розчаровує, але й може спричинити засмічення в зливних трубах і насосах, що може бути дорогим для ремонту. Попередньо обробляйте плями і сортуйте білизну за шкарпетками, підгузками та боді для зручності складання та зберігання речей.

Якщо у вас є діти в домі, мішок для прання також ідеально підходить для прання пластикових будівельних цеглин, дитячих іграшок та навіть митних м'яких іграшок у пральній машині.

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