8 речей, які категорично не можна робити, коли виходите з дому

Незалежно від того, чи збираєтеся ви в тривалу поїздку, чи просто йдете на роботу, варто захистити свій дім. Є певні речі, які не потрібно робити, коли ви йдете з дому

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Експерт з безпеки Джин Петріно розповів, що деякі дії або їх відсутність можуть значно збільшити ризик крадіжки.

Публікація вашого місцезнаходження в соцмережах

Ніколи не варто публікувати у мережі те, що ви збираєтесь у відпустку чи на концерт.

Публікувати фотографії вашої відпустки безпечніше після повернення додому, а не в режимі реального часу.

Якщо ви їдете за місто і хочете побачитися з друзями, соціальні мережі підійдуть, якщо це особисте спілкування.

Забути замкнути вікна та двері

Часто люди можуть забути закрити вікна та навіть двері. Це призводить до крадіжок та зломів.

Подвійна перевірка того, що ваші вхідні двері зачинені та замкнені, може здатися очевидною. Також важливо захистити точки входу, про які ми не так багато думаємо, як-от вікна другого поверху чи підвалу.

Незамкнені вікна, особливо ті, які приховані від вулиці, можуть бути легко доступні, дозволяючи зловмисникам тихо та непомітно проникнути у ваш дім.

Йти одним і тим же маршрутом кожного разу, коли виходите з дому

Дотримуючись передбачуваного розпорядку, ви дозволяєте спостережливим зловмисникам планувати крадіжку зі зломом відповідно до вашого розкладу, точно знаючи, коли вас не буде вдома.

Намагається змінити свої маршрути та час, коли виходите та повертається додому, щоб запобігти зловмисникам ідентифікувати ваш щоденний розклад.

Залишати інструменти та драбини

Якщо драбини або інструменти відкрито лежать на вулиці, то це може привабити грабіжників. Грабіжники можуть не тільки спокуситися вкрасти дорогі інструменти, але й використати їх, щоб проникнути у ваш будинок.

Оскільки люди часто забувають замкнути вікна на другому поверсі, хтось може скористатися драбиною, щоб піднятися та залізти в будинок.

Не вимикайте світло в одній кімнаті

Краще залишити світло в будинку ввімкненим, щоб створити враження, що господарі вдома. Також є спеціальні системи, які дозволяють вмикати та вимикати світло віддалено.

Постійно забирайте пошту

Завжди повідомляє поштове відділення, щоб призупинити доставку пошти, поки вас немає в місті. Або ж попросіть когось, щоб хтось зайшов, щоб прибрати будь-які брошури чи листи, які могли бути залишені біля ваших дверей.

Нехтування доглядом за газоном та прибиранням снігу

Якщо на вашій доріжці накопичується сніг або трава не коситься помітно довго, це може сигналізувати про те, що будинок порожній.

Найміть когось або попросіть друга допомогти поливати рослини, стригти газон, згрібати листя чи прибирати сніг.

Сховати ключ під килимком або в газоні

Ці звичайні схованки добре відомі грабіжникам. Якщо зловмисник знайде запасний ключ, він зможе швидко проникнути у ваш дім.

Краще віддати свій запасний ключ сусідові чи другові або скористатися розумним замком із кодом.