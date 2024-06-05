8 вещей, которые категорически нельзя делать, выходя из дома
Независимо от того, собираетесь ли вы в длительную поездку или просто идете на работу, стоит защитить свой дом. Есть определенные вещи, которые не нужно делать, когда вы уходите из дома
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Эксперт по безопасности Джин Петрино рассказал, что некоторые действия или их отсутствие может значительно увеличить риск кражи.
Публикация вашего местоположения в соцсетях
Никогда не стоит публиковать в сети то, что вы собираетесь в отпуск или концерт.
Публиковать фотографии вашего отпуска безопаснее по возвращении домой, а не в режиме реального времени.
Если вы едете за город и хотите увидеться с друзьями, социальные сети подойдут, если это личное общение.
Забыть запереть окна и двери
Часто люди могут забыть закрыть окна и даже дверь. Это приводит к воровству и взломам.
Двойная проверка того, что ваша входная дверь закрыта и заперта, может показаться очевидной. Также важно защитить точки входа, о которых мы не так много думаем, например окна второго этажа или подвала.
Незамкнутые окна, особенно скрытые от улицы, могут быть легко доступны, позволяя злоумышленникам тихо и незаметно проникнуть в ваш дом.
Идти по одному и тому же маршруту каждый раз, когда выходите из дома
Следуя предполагаемому распорядку, вы позволяете наблюдательным злоумышленникам планировать кражу со взломом в соответствии с вашим расписанием, точно зная, когда вас не будет дома.
Пытается изменить свои маршруты и время, когда выходите и возвращается домой, чтобы предотвратить злоумышленников идентифицировать ваше ежедневное расписание.
Оставлять инструменты и стремянки
Если стремянки или инструменты открыто лежат на улице, это может привлечь грабителей. Грабители могут не только соблазниться украсть дорогостоящие инструменты, но и использовать их, чтобы проникнуть в ваш дом.
Поскольку люди часто забывают запереть окна на втором этаже, кто-то может воспользоваться стремянкой, чтобы подняться и залезть в дом.
Не выключайте свет в одной комнате
Лучше оставить свет в доме включенным, чтобы создать впечатление, что хозяева дома. Также есть специальные системы, позволяющие включить и выключать свет удаленно.
Постоянно убирайте почту
Всегда сообщает почтовое отделение, чтобы приостановить доставку почты, пока вас нет в городе. Или же попросите кого-нибудь, чтобы кто-нибудь вошел, чтобы убрать любые брошюры или письма, которые могли быть оставлены возле вашей двери.
Пренебрежение уходом за газоном и уборкой снега
Если на вашей дорожке скапливается снег или трава не косится заметно долго, это может сигнализировать о том, что дом пустой.
Наймите кого-нибудь или попросите друга помочь поливать растения, стричь газон, сгребать листья или убирать снег.
Укрыть ключ под ковриком или в газоне
Эти обычные тайники хорошо известны грабителям. Если злоумышленник найдет запасной ключ, он сможет быстро проникнуть в ваш дом.
Лучше отдать свой запасной ключ соседу или другу или воспользоваться умным замком с кодом.
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