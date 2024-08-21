8 реальных фактов о женских и мужских половых органах, в которые сложно поверить

Даже взрослые люди не очень хорошо знают, как функционирует и из чего состоит их половая система. Дело усложняется тем, что вообще эта сфера полна подлинных чудес, в которые даже сложно поверить. Какие существуют невероятные факты о половых органах, вызывающие настоящий шок?

Курение может сократить длину полового члена

Это не "пугалка", а правда - курение может уменьшить длину полового члена до одного сантиметра. Это связано с тем, что эрекция зависит от кровообращения, а курение влечет за собой кальцификацию сосудов, что затрудняет приток крови во время эрекции.

Существует два типа пенисов

Пенис может быть одного из двух типов: первый тип значительно увеличивается во время эрекции, тогда как второй тип лишь немного изменяет размер.

Согласно международному исследованию, проведенному Men Today, 79% мужчин имеют пенисы первого типа, а 21% - второго.

Пенис может работать даже после ампутации.

Пенэктомия - это операция по удалению части или всего пениса, которая может быть необходима, например, в случае рака. Однако, как утверждают бразильские ученые, даже после удаления головки пениса он может выполнять основные функции, такие как мочеиспускание, секс и эякуляция.

Кроме того, крайняя плоть, которая была удалена, может быть восстановлена путем специальных методов растяжения кожи.

Пенис может влиять на работу мозга

Согласно журналу Human Reproduction, у мужчин, у которых пенис в расслабленном состоянии немного отклонен влево (что типично для большинства), может доминировать левое полушарие мозга. Это полушарие отвечает за речь, логику и математические расчеты.

Вместо этого правое полушарие занимается обработкой пространственной и визуальной информации.

Представляли ли вы себе, что некоторые женщины имеют две вагины? (фото: Freepik.com)

Вагина может изменять цвет и размер

Интимные органы не всегда имеют пастельно-розовый цвет, как на плакатах в гинекологическом кабинете. Во время сексуального возбуждения к вагине приливает кровь, что делает ее более темной. Перед менструацией вагина и половые губы могут приобретать фиолетовый оттенок.

Также женская вагина способна изменять размер в зависимости от ситуации, удлиняясь при возбуждении.

Клитор больше, чем кажется

Клитор, который анатомически считается небольшим холмиком, действительно имеет сложное строение и достигает 10 см в длину. Французские исследователи в 2009 году создали трехмерную модель, показавшую, что видимая часть клитора является лишь верхушкой айсберга.

Оказалось, что клитор имеет много общего с пенисом, ведь к 12 неделе беременности мужские и женские половые органы развиваются из одного и того же зачатка.

После родов меняется не только вагина, но и вульва

Родовой путь, через который рождается новая жизнь, после родов претерпевает значительные изменения. Вагина во время родов растягивается, а гениталии могут быть рассечены врачами для успешного завершения родов.

Кроме того, гормоны, производимые во время беременности, могут изменять размер и форму вульвы, что приводит к ее потемнению или отечности. Несмотря на это, через некоторое время вагина обычно возвращается в первоначальное состояние.

У некоторых женщин есть две вагины

Это явление называется "удвоение матки" и встречается очень редко - примерно у одной из трех тысяч женщин. Патология может характеризоваться наличием двух маток, двух шеек матки или даже двух влагалищ.

У таких женщин менструация может происходить дважды в месяц. Беременность и роды возможны, но риск осложнений при этом значительно повышен.