15 фантастичних фактів про наше тіло, що змусять подивитися на себе по-новому

Тіло людини це неймовірно складна система та справжнє диво. Ми дуже мало знаємо про самих себе, та як наше тіло працює. Тож чи готові ви зазирнути в середину свого організму та знайти там ці фантастичні факти?

РБК-Україна (проект Styler) підготувало матеріал, який розповідає цікаві наукові факти про життя нашого організму.

Дивні факти про кістки людини

Через 10 років ваш скелет буде абсолютно новим

Клітини кісток постійно оновлюються, і, в середньому, весь ваш скелет повністю регенерується кожні 10 років. Проте з віком цей процес сповільнюється, через що кістки можуть ставати тоншими.

Немовлята народжуються без колінних чашечок

Хоч колінні чашечки здаються важливими, новонароджені діти їх не мають. Їхній хрящ перетворюється на кістку, і цей процес триває від двох до шести років, досягши завершення до дорослого віку.

У ваших ступнях зосереджено чверть всіх кісток тіла

Ступні містять 52 кістки (по 26 у кожній), що майже дорівнює чверті всіх кісток вашого тіла (скелет дорослої людини складається з 206 кісток). Крім того, у кожній ступні є 33 суглоби і понад 100 м'язів, сухожиль і зв'язок.

Цікаві факти про м'язи

Мізинець забезпечує половину сили вашої руки

Мізинець, хоч і виглядає малозначним, відіграє важливу роль у силі вашої руки, допомагаючи великому пальцю захоплювати об'єкти та посилюючи силу інших пальців.

Ваш язик - єдиний м'яз без з'єднання з двома кістками

Усі м'язи з'єднані з двома кістками, але язик - єдиний виняток, з'єднаний тільки з під'язиковою кісткою і не маючи з'єднання з іншими структурами.

Ваші сідниці - найбільший м'яз вашого тіла

Ваш великий сідничний м'яз - найбільший, хоча суперечки тривають щодо його сили. Цей м'яз відповідає за підтримання тіла у вертикальному положенні, рух стегон і подолання сили тяжіння при підйомі по сходах.

Дивовижні факти про внутрішні органи

У вашому тілі понад 100 000 кілометрів кровоносних судин

Якщо з'єднати всі кровоносні судини дорослої людини в одну лінію, їхня довжина перевищить 100 000 кілометрів. Це включає всі артерії, капіляри та вени.

Шлункова кислота може розчинити лезо бритви

Шлункова кислота здатна серйозно пошкодити лезо бритви. Дослідження показало, що за 24 години кислотою вага леза зменшується на 63%.

У вашому кишечнику є "другий мозок"

Кишечник має власну нервову систему, яка тісно взаємодіє з центральною нервовою системою, допомагаючи у перетравленні їжі.

Печінка може майже повністю відновлюватися

Печінка здатна відновлюватися навіть після втрати 75% маси і повертається до нормального розміру приблизно за місяць.

Неймовірні факти про шкіру, нігті та волосся

Ваше волосся знає, коли ви спите

Дослідження 2010 року з університету Ямагучі виявило, що волосяні фолікули містять РНК "годинникових генів", які відображають ваш цикл сну і неспання. Волосся демонструє, коли ви лягаєте спати або прокидаєтеся.

Нігті ростуть швидше, ніж раніше

Дослідження 2010 року з Університету Північної Кароліни показало, що зростання нігтів збільшилось майже на чверть за останні десятиліття. Наприклад, ніготь великого пальця на нозі росте більше ніж на 2 мм на місяць, у порівнянні з 1,65 мм у 1930-х роках. Причина - підвищене споживання білків.

Кількість волосся на квадратний дюйм у вас така ж, як у шимпанзе

Виявляється, ми маємо таку ж густину волосся, як шимпанзе. Хоча наше волосся тонше і менше помітне, кількість волосків на квадратний дюйм ідентична.

І останні два факти бонусом

Протягом життя ви виробите достатньо слини, щоб заповнити два басейни

Середньостатистична людина виробляє понад 20 000 літрів слини за все життя, що дорівнює обсягу двох плавальних басейнів. Щодня людина виробляє приблизно 1 літр слини.

Люди "світяться"

Тіло людини випромінює видиме світло, хоча його інтенсивність приблизно в 1000 разів менша за ту, що може помітити око. Дослідження 2009 року показало, що це світіння варіюється протягом дня, досягаючи піку близько 16:00.