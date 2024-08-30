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З ними ви не схуднете: 8 продуктів та напоїв, які провокують голод

Які продукти та напої провокують голод (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Апетит та голод є цілком нормальними відчуттями. Таким чином організм людини проявляє природне бажання їсти. Однак, є деякі продукти, які лише підвищують апетит.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple.

Яка їжа провокує голод

Знежирений йогурт

Зараз у моді і вважаються корисними знежирені йогурти. Але у них дуже мало жирів або вуглеводів, тому вони не допоможуть надовго забути про голод.

Вони містять цукор або в чистому вигляді, або як ароматизатор і начинка з фруктів. Крім того, як і інші кисломолочні продукти, вони провокують відчуття голоду.

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