З ними ви не схуднете: 8 продуктів та напоїв, які провокують голод

Апетит та голод є цілком нормальними відчуттями. Таким чином організм людини проявляє природне бажання їсти. Однак, є деякі продукти, які лише підвищують апетит.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple.
Зараз у моді і вважаються корисними знежирені йогурти. Але у них дуже мало жирів або вуглеводів, тому вони не допоможуть надовго забути про голод.
Вони містять цукор або в чистому вигляді, або як ароматизатор і начинка з фруктів. Крім того, як і інші кисломолочні продукти, вони провокують відчуття голоду.
Раніше ми повідомляли про 5 "корисних" продуктів, від яких ви будете не худнути, а гладшати.
Також ми писали, чи справді соняшникове насіння корисне та скільки можна їсти в день.