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С ними вы не похудеете: 8 продуктов и напитков, которые провоцируют голод

Какие продукты и напитки провоцируют голод (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Аппетит и голод вполне нормальными ощущениями. Таким образом, организм человека проявляет естественное желание есть. Однако есть некоторые продукты, которые только повышают аппетит.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple.

Какая еда провоцирует голод

Обезжиренный йогурт

Сейчас в моде и считаются полезными обезжиренные йогурты. Но у них слишком мало жиров или углеводов, поэтому они не помогут надолго забыть о голоде.

Они содержат сахар либо в чистом виде, либо в качестве ароматизатора и начинки из фруктов. Кроме того, как и другие кисломолочные продукты, они провоцируют чувство голода.

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