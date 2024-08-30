С ними вы не похудеете: 8 продуктов и напитков, которые провоцируют голод

Какая еда провоцирует голод

Обезжиренный йогурт

Сейчас в моде и считаются полезными обезжиренные йогурты. Но у них слишком мало жиров или углеводов, поэтому они не помогут надолго забыть о голоде.

Они содержат сахар либо в чистом виде, либо в качестве ароматизатора и начинки из фруктов. Кроме того, как и другие кисломолочные продукты, они провоцируют чувство голода.