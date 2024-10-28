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8 продуктів, які варто мати вдома взимку, щоб захиститися від грипу

Які продукти їсти, щоб захистити організм від грипу (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В холодну пору року вростає кількість випадків застуди та грипу. Восени та взимку вдома варто мати певні продукти, які будуть захищати організм від вірусів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Захворюваність на грип зазвичай прискорюється в жовтні, і багато хто вже відчули перші симптоми болю в горлі або закладеності носа. Здорова імунна система залежить від якісного сну,  гігієни, боротьби зі стресом та збалансованої дієти.

Лікар-інфекціоніст 

багатий життєво важливими вітамінами та антиоксидантами, особливо вітаміном С

Мед манука - один із найрідкісніших сортів з унікальними якостями, отриманий з нектару квітки манука в джунглях Нової Зеландії. 

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