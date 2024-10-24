Вживання цього фрукта допоможе вам прожити на п’ять років довше
Нове дослідження вчених, які вони провели на мишах, повідомило, що вживання винограду може зменшити ризик деменції та допомогти вам прожити на п’ять років довше.
В чому саме користь винограду, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Surrey Live.
В чому користь винограду для довголіття
Одне дослідження могло виявити ключ до боротьби з деменцією та потенційного продовження життя. Виявляється, - це виноград.
Дослідники були вражені відкриттями, які показали, що включення цього знайомого фрукту в дієту з високим вмістом жиру може знизити ризик неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) і зміцнити рівень генів антиоксидантів.
Попередні дослідження пов’язували НАЖХП із підвищеною небезпекою розвитку деменції. Команда з Університету Західної Нової Англії провела дослідження на мишах і висунула теорію, що позитивний ефект може означати додаткові чотири-п’ять років життя людини.
Виноград багатий корисними антиоксидантами, серед яких ресвератрол, який, як відомо, запускає ген, пов’язаний із тривалістю життя, і флавоноїди, які забезпечують протизапальну дію.
Професор фармацевтики Джон Пеццуто, який очолює дослідницьку групу з понад 600 науковими статтями на його ім’я, назвав результати дослідження чудовими.
Багато людей використовують дієтичні добавки, але доктор Пеццуто наполягає на тому, що неможливо отримати з них достатню кількість антиоксидантів, щоб справді мати користь.
В іншому дослідженні його команда виявила, що споживання винограду змінює експресію генів у мозку, що призводить до покращення поведінки та когнітивних функцій, навіть якщо стикатися з дієтою з високим вмістом жиру.
Зокрема, виноград сприятливо модифікував гени, пов’язані з розвитком жирової печінки у мишей, що свідчить про те, що він може запобігти або утримати жир у печінці, який є проблемою.
Крім того, в іншій статті в журналі Food and Nutrition відзначається позитивний вплив винограду на метаболізм.
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