8 продуктов, которые следует иметь дома зимой, чтобы защититься от гриппа

В холодное время года врастает количество случаев простуды и гриппа. Осенью и зимой дома следует иметь некоторые продукты, которые будут защищать организм от вирусов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Заболеваемость гриппом обычно ускоряется в октябре, и многие уже ощутили первые симптомы боли в горле или заложенности носа. Здоровая иммунная система зависит от качественного сна, гигиены, борьбы со стрессом и сбалансированной диеты.
Врач-инфекционист
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Мед манука - один из самых редких сортов с уникальными качествами, полученный из нектара цветка манука в джунглях Новой Зеландии.
Ранее мы сообщали, что нельзя есть при простуде.
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