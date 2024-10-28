8 продуктов, которые следует иметь дома зимой, чтобы защититься от гриппа

Заболеваемость гриппом обычно ускоряется в октябре, и многие уже ощутили первые симптомы боли в горле или заложенности носа. Здоровая иммунная система зависит от качественного сна, гигиены, борьбы со стрессом и сбалансированной диеты.

Врач-инфекционист

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Мед манука - один из самых редких сортов с уникальными качествами, полученный из нектара цветка манука в джунглях Новой Зеландии.