8 причин, почему ваша стиралка делает на одежде дырочки и как этого избежать

Появление мелких дырочек на одежде после стирки - распространенная проблема, с которой сталкиваются многие. Эти повреждения могут казаться загадочными, но они часто возникают из-за ряда обычных ошибок во время стирки.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает восемь основных причин, почему после стирки на одежде появляются дырочки, и как этого избежать.

Неправильный выбор режима стирки

Одной из основных причин появления дырочек на одежде есть использование неправильного режима стирки. К примеру, деликатные ткани, такие как шелк или кружево, не выдерживают интенсивных программ с высокими оборотами отжима.

Такие вещи нуждаются в деликатной стирке на низких оборотах. Выбор неправильного режима может привести к повреждению волокон, поэтому важно тщательно подбирать программу стирки в зависимости от типа ткани.

Перегрузка стиральной машины

Когда стиральная машина слишком сильно загружена, вещи в барабане не могут свободно перемещаться. Это приводит к тому, что ткани трутся друг о друга, что приводит к появлению дырочек и повреждений.

Перегруженный барабан также создает дополнительное давление на ткани при отжиме, что увеличивает риск появления мелких дефектов. Чтобы избежать этого, стирать вещи следует небольшими партиями, оставляя достаточно простора для свободного вращения.

Отсутствие сортировки вещей

Иногда дыры могут появиться из-за неправильной сортировки вещей перед стиркой. Металлические детали на одежде, такие как молнии, крючки или пуговицы, могут повредить другие вещи во время стирки.

Нежные ткани легко повреждаются при контакте с жесткими элементами других вещей. Использование специальных мешков для стирки поможет оградить тонкие ткани от таких повреждений.

Очень часто после стирки на вещах появляются маленькие дырочки (фото: Freepik.com)

Агрессивные моющие средства

Некоторые моющие средства содержат ферменты, такие как амилаза, помогающие эффективно удалять пятна. Однако постоянное использование таких средств может повреждать волокна ткани.

Агрессивные химические компоненты разрушают структуру материала, причиняя микроповреждения, которые впоследствии превращаются в дыры. Лучше использовать мягкие стиральные средства в повседневной жизни и оставлять сильнодействующие формулы для сложных загрязнений.

Повреждение барабана стиральной машины

Иногда проблема может быть в самом барабане стиральной машины. Если металлические элементы повреждены или деформированы, они могут затрагивать одежду во время стирки.

Даже мелкая трещина или острая деталь могут вызвать появление зацепок и дырочек. Регулярная проверка состояния барабана поможет избежать подобных проблем, а в случае необходимости следует обратиться к мастеру.

Остатки мелкого мусора в машине

Недостаточная очистка стиральной машины может привести к накоплению мелкого мусора, который остается между баком и барабаном. Этот мусор попадает на вещи во время стирки, что может повредить ткань. Регулярная чистка машины помогает избежать накопления мусора и защитить одежду от механических повреждений.

Дырочки после стирки могут испортить любимую вещь (фото: Freepik.com)

Низкое качество ткани

Иногда причина появления дыр кроется в самом качестве одежды. Дешевые и некачественные материалы быстро теряют свою прочность при стирке, что приводит к их повреждению.

Такие ткани легко рвутся, даже если соблюдать все правила стирки. Покупка качественной одежды поможет избежать подобных проблем.

Неправильный отжим и температура

Неправильно настроенная скорость отжима и слишком высокая температура стирки могут привести к повреждению тканей.

Для деликатных вещей рекомендуется использовать отжим на низких оборотах и стирать при низкой температуре во избежание чрезмерного натяжения волокон. Это поможет сохранить одежду в хорошем состоянии и предотвратить появление дыр.