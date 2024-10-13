8 предметів інтер’єру, які видають поганий смак власників

У прагненні створити ідеальний інтер'єр важливо не переборщити. Деякі речі, що колись були в моді, сьогодні сприймаються як ознака поганого смаку.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про вісім предметів, яких краще уникати в сучасному дизайні.

Одноколірний інтер'єр

Весь інтер'єр в одному кольорі може виглядати нудно й без смаку. Кімната стає монотонною, невиразною, в ній бракує акцентів. Поєднання різних відтінків однієї палітри може створити глибину і об'єм. А використання текстур і візерунків додасть інтересу та емоційності.

Інфантильність

Інтер'єри з надлишком рожевих відтінків, рюшів і квіткових узорів нагадують ляльковий будиночок. Такий підхід може зробити простір надто дитячим і несерйозним.

Крім того, важливо підбирати елементи декору, які відповідають віку та статусу власників. Стримані кольори і чіткі лінії підкреслюють зрілість і витонченість.

Дизайн інтер'єру не має нагадувати ляльковий будиночок (зображення: Freepik.com)

Бутафорський декор

Імітація розкоші, така як пластикова ліпнина або дешеві фотошпалери, не додасть елегантності вашому дому. Навпаки, це знижує вартість інтер'єру і виглядає дешево.

Справжні матеріали, такі як дерево або камінь, здатні привнести тепло та затишок. Вибір якісних меблів і декору підкреслить індивідуальність власників і їхній смак.

Яскравий текстиль із дивними узорами

Текстиль з незвичними або кислотними візерунками легко може зіпсувати загальну атмосферу. Наприклад, постільна білизна яскравих кольорів руйнує гармонію спальні.

Вибираючи текстиль, слід дотримуватись принципу "менше - краще". Лаконічні візерунки або однотонні тканини створять елегантний вигляд без зайвої напруженості.

Яскраві фотошпалери з великими принтами вже не в моді (фото: Freepik.com)

Штори з ламбрекенами

Багатошарові конструкції з завісок виглядають важко та старомодно. Сучасний тренд - простота і мінімалізм.

Легкі, прозорі тканини, як органза або льон, можуть створити ефект легкості. Такий підхід надасть кімнаті свіжості і відкритості, що важливо для сучасного інтер'єру.

Декоративна плитка у ванній

Надмірна кількість плитки з різними візерунками та кольорами робить ванну кімнату візуально тіснішою. Краще використовувати один-два види плитки і створювати стриманий, сучасний інтер'єр із натуральними текстурами.

Обрані кольори і фактури можуть підкреслити стиль, на якому ви хочете зосередитись. Наприклад, використання світлих відтінків візуально розширить простір.

Кислотні кухонні гарнітури

Глянцеві фасади яскравих кольорів і фартухи з надмірно насиченими зображеннями виглядають дешево і втрачають актуальність. Сучасний інтер'єр кухні - це нейтральні відтінки та природні матеріали з матовими поверхнями.

Використання дерева та каменю може створити теплу атмосферу. Класичні кольори, такі як білий або сірий, завжди залишаються в тренді.

Яскраві кольори на кухні застаріли (фото: Freepik.com)

Репродукції відомих картин

Навіть найякісніші репродукції відомих шедеврів залишаються лише копіями і не додають унікальності інтер'єру. Краще прикрасити стіни роботами маловідомих художників або творами локальних брендів, які підкреслять індивідуальність вашого простору.