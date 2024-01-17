8 правил от врача, которые помогут избежать сердечного приступа

Проблемы со здоровьем лучше предотвратить, чем потом долго их лечить. Особенно когда речь идет о здоровье сердца. Лучшей профилактикой сердечных заболеваний является правильный режим питания, регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек.

О том, какие правила жизни помогут избежать сердечного приступа, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express .

Не курите

Врач Майк Хансен отмечает, что некоторые факторы, способствующие сердечному приступу, находятся вне нашего контроля. К примеру, генетика и возраст. Но существуют правила, которые помогают избежать сердечного приступа. Врач призывает людей бросить курить.

"Риск сердечного приступа снизится на 65% после того, как вы бросите курить", - заявил врач.

Избегайте стресса и будьте физически активными

Многие эксперты предупреждают о влиянии стресса на здоровье сердца. Хансен рекомендует для его понижения выполнять следующие шаги:

активно отдыхать на свежем воздухе

медитировать

хорошо спать

активно проводить время с друзьями и семьей

выполнять физические упражнения

"В идеале вы должны заниматься спортом как минимум 150 минут в неделю", - отмечает эксперт.

Практикуйте интервальную голодовку

По словам врача, эта техника дает те же преимущества, что и физические упражнения. Поэтому их следует использовать в комплексе. Хансен советует есть в течение 8 часов, а затем воздерживаться от еды в течение 16 часов.

Принимайте Омега-3

Врач отмечает, что очень важно исключить из своего рациона обработанные продукты. Это поможет предотвратить резистентность к инсулину, воспалению и окислительному стрессу.

Также нужно употреблять продукты с большим количеством Омега-3, такие как лосось, семена чиа, семена конопли, семена льна и грецкие орехи. Очень важно получать 1-2 грамма Омега-3 каждый день.

Обогащайте организм витаминами и минералами

"Ешьте продукты с большим количеством витаминов, минералов и антиоксидантов. Вот почему нельзя недооценивать овощи и цельные злаки, а также семена и орехи", - говорит Хансен.

Избегайте насыщенных жиров

Вы должны свести к минимуму количество насыщенных жиров, которые вы потребляете, чтобы оградить свое сердце.

"Особенно, когда речь идет о говядине и свинине или обработанном мясе, например пепперони, бекон и т.д", - добавляет Хансен.

Исключите из рациона добавленный сахар или рафинированные углеводы

Добавленный сахар и рафинированные углеводы часто встречаются в обработанных пищевых продуктах.

"Употребление менее 25 граммов добавленного сахара в день, пожалуй, самое важное, что вы можете сделать, чтобы улучшить общее состояние здоровья, и это включает в себя и снижение риска сердечного приступа", - объясняет врач.

Ешьте много клетчатки

Потребление большого количества растворимой и нерастворимой клетчатки очень важно для поддержания здоровья вашего сердца.

"Большинство из нас потребляет от 10 до 15 г клетчатки в день, в то время как мы должны получать по меньшей мере 25-30 г ежедневно", - говорит Хансен.