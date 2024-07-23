8 повсякденних звичок, які призводять до швидкого старіння

Пропуск профілактичного догляду

Профілактичні огляди, включаючи такі речі, як мамографія, колоноскопія та вакцини, є корисним для довгострокового здоров’я.

Важливо не забувати про щорічні обстеження, які можуть допомогти уникнути хвороб.

Ви можете поговорити зі своїм лікарем про те, які профілактичні обстеження підходять саме вам.

Не коригувати свої ліки з віком

Часто можна побачити, як люди приймають ліки, які їм призначили у 40-50 років, тому вони можуть їм не знадобитися в 70-80 років.

Певні ліки можуть призвести до проблем з мисленням та сприяти втраті пам’яті.

Не займаюся спортом

Відмова від фізичних вправ зашкодить довголіттю.

Фізичні вправи - це дивовижна можливість покращити здоров'я. Зокрема, вони корисні для настрою, контролю ваги, кісток, серця та мозку.

Якщо ви шукаєте орієнтир для початку, вам слід приділяти принаймні 150 хвилин помірних фізичних вправ або 75 хвилин інтенсивних вправ щотижня. Важливо, що більше хвилин означає більше користі для здоров’я.

Паління

Куріння сигарет пов’язане з раком легенів, хворобами серця та інсультом.

Якщо ви намагаєтесь кинути палити, то потрібно зосередитися на причині, щоб ви могли використовувати це як мотивацію на складних етапах процесу.

Нездорове харчування

Надання пріоритету здоровому харчуванню - це ще один спосіб підвищити шанси на здорове життя.

Середземноморська дієта, в якій багато риби, цілих фруктів, овочів і зерна є, мабуть, найкращою для більшості людей.

Ніколи не пізно змінити свій раціон. Особливо важливо це зробити, коли вам за 60 та 70 років.

Недосипання

Недосипання має шкідливі наслідки для здоров'я. Серед них підвищений ризик деменції та серцевих захворювань, а також вищий рівень щоденного стресу та погіршення загального настрою.

Дорослим потрібно від 7 до 9 годин сну щоночі. Якщо вам важко висипатися, то варто скоротити споживання кофеїну та алкоголю.

Позбавте себе від стресу

Важко не відчувати стресу через роботу, сім’ю та будь-які інші речі. Однак, важливо пам’ятати, що люди дуже сильно реагують на фізичний стрес.

Часто усі відчувають стрес через речі, які просто не становлять для людини жодної фізичної загрози.

Стрес також впливає на метаболізм, сон та артеріальний тиск. Важливо робити все можливе, щоб зменшити стрес.

Знімання стресу алкоголем

Алкоголь - це токсична речовина для головного мозку і отрута для печінки. Його згубний вплив на мозок і судинну систему проявляється дуже швидко, починаючи з провалів пам'яті та закінчуючи досить серйозними хворобами.

Навіть молоді й здорові люди під дією алкоголю старішають просто на очах. А у тих, хто постійно тонізує себе цигаркою, виникають проблеми з судинами - вони звужуються аж до непрохідності.