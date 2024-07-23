8 повседневных привычек, которые приводят к быстрому старению

Пропуск профилактического ухода

Профилактические осмотры, включая такие вещи, как маммография, колоноскопия и вакцины, полезны для долгосрочного здоровья.

Важно не забывать о ежегодных обследованиях, которые могут помочь избежать болезней.

Вы можете поговорить со своим врачом о том, какие профилактические исследования подходят именно вам.

Не корректировать свои лекарства с возрастом

Часто можно увидеть, как люди принимают лекарства, назначенные им в 40-50 лет, поэтому они могут им не понадобиться в 70-80 лет.

Определенное лекарство может привести к проблемам с мышлением и способствовать потере памяти.

Не занимаюсь спортом

Отказ от физических упражнений навредит долголетию.

Физические упражнения - это удивительная возможность улучшить здоровье. В частности, они полезны для настроения, контроля веса, костей, сердца и мозга.

Если вы ищете ориентир для начала, вам следует уделять минимум 150 минут умеренных физических упражнений или 75 минут интенсивных упражнений еженедельно. Важно, что больше минут означает больше пользы для здоровья.

Курение

Курение сигарет связано с раком легких, болезнями сердца и инсультом.

Если вы пытаетесь бросить курить, нужно сосредоточиться на причине, чтобы вы могли использовать это как мотивацию на сложных этапах процесса.

Нездоровое питание

Предоставление приоритета здоровому питанию - это еще один способ повысить шансы на здоровую жизнь.

Средиземноморская диета, в которой много рыбы, целых фруктов, овощей и зерна является, пожалуй, лучшей для большинства людей.

Никогда не поздно изменить свой рацион. Особенно важно это сделать, когда вам за 60 и 70 лет.

Недосыпание

Недосыпание имеет вредные последствия для здоровья. Среди них повышен риск деменции и сердечных заболеваний, а также более высокий уровень ежедневного стресса и ухудшение общего настроения.

Взрослым нужно от 7 до 9 часов сна каждую ночь. Если вам тяжело высыпаться, следует сократить потребление кофеина и алкоголя.

Избавьте себя от стресса

Трудно не испытывать стресса из-за работы, семьи и любых других вещей. Однако важно помнить, что люди очень сильно реагируют на физический стресс.

Часто все испытывают стресс из-за вещей, которые просто не представляют для человека никакой физической угрозы.

Стресс также влияет на метаболизм, сон и артериальное давление. Важно делать все возможное, чтобы снизить стресс.

Снятие стресса алкоголем

Алкоголь - это токсическое вещество для головного мозга и яд для печени. Его губительное влияние на мозг и сосудистую систему проявляется очень быстро, начиная с провалов памяти и заканчивая достаточно серьезными болезнями.

Даже молодые и здоровые люди под действием алкоголя стареют прямо на глазах. А у тех, кто постоянно тонизирует себя сигаретой, возникают проблемы с сосудами - они сужаются вплоть до непроходимости.