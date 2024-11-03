8 порад для комфортної та безпечної подорожі з домашнім улюбленцем

Підготуйте всі необхідні документи

Щоб подорож із твариною була легкою, заздалегідь підготуйте ветеринарний паспорт з позначками про щеплення, що є обов’язковим як для подорожей по країні, так і за кордон.

Для виїзду за межі України знадобиться також міжнародний сертифікат і підтвердження чіпування. Деякі країни мають особливі вимоги щодо здоров’я тварин, тому заздалегідь перевірте їхні правила.

Пам’ятайте, що оформлення документів може зайняти час, тож краще підготуватися заздалегідь, аби уникнути зайвих клопотів на кордоні.

Забезпечте комфортний контейнер для перевезення

Перевезення у зручному контейнері є обов’язковою умовою для подорожей у громадському транспорті. Підберіть контейнер відповідного розміру, де ваш улюбленець почуватиметься комфортно, а для зручності використовуйте підстилки або одноразові пелюшки.

Якщо вашому другу незручно чи страшно, можна накрити контейнер щільною тканиною. Головне, щоб тварина мала вільний доступ до свіжого повітря і почувалася безпечно навіть у людному місці.

Зручна переноска необхідна для подорожі з твариною (фото: Freepik.com)

Правильно підготуйте їжу та воду

Під час поїздки важливо, щоб улюбленець мав доступ до свіжої води, адже спрага в дорозі може бути частою. Подбайте про компактні дорожні поїлки та миски, які не займають багато місця.

Щодо їжі, краще не перегодовувати тварину, щоб уникнути можливих незручностей в дорозі. Якщо подорож довга, у спеку можна давати воду зі шприца без голки, щоб уникнути зневоднення.

Візьміть з собою похідну аптечку

Якщо улюбленець має хронічні хвороби, забезпечте наявність потрібних ліків, а також додаткових засобів, таких як препарати від харчового отруєння, протиалергічні засоби, знеболювальні, бинти, термометр та перекис водню.

Заздалегідь дізнайтеся, де у місці призначення є ветеринарні клініки, аби знати, куди звернутися у разі потреби. Це дозволить вам бути впевненим у безпеці вашого друга протягом всієї подорожі.

Подбайте про періодичні зупинки під час автоподорожі

У поїздці автомобілем важливо робити регулярні зупинки кожні 2-3 години, щоб тварина могла розім’ятися і сходити в туалет. Це допоможе зняти напругу і уникнути стресу від тривалої нерухомості.

Обов’язково перевіряйте тварину після прогулянки, щоб уникнути неприємностей, таких як кліщі чи колючки, які можуть причепитися до шерсті.

Залишайте тварину в безпеці в автомобілі

Під час подорожі у власному автомобілі важливо забезпечити безпеку улюбленця, використовуючи спеціальні переноски або ремені безпеки.

Якщо тварина не в контейнері, вона може перешкоджати руху, тому краще фіксувати її за допомогою шлейки та спеціального ременя. Також в автомобілі слід підтримувати комфортну температуру і уникати перегріву.

Тварина всередині авто має бути контрольованою (фото: Freepik.com)

Не забудьте підготувати речі для вашого друга

Візьміть з собою улюблені іграшки, підстилку, яка має знайомий запах, і улюблені ласощі для заспокоєння. Це створить для тварини атмосферу затишку і зменшить рівень стресу. Також не забудьте про рушники, які стануть у пригоді, якщо улюбленець вимаже лапи під час зупинок або прогулянок.

Заздалегідь привчайте тварину до подорожей

Якщо це перша поїздка вашого улюбленця, спробуйте попередньо організувати кілька коротких поїздок, щоб зменшити страх. Тварина, що звикла до контейнера чи транспорту, легше переноситиме тривалу дорогу. Пам’ятайте, що у стресовій ситуації не варто використовувати транквілізатори без консультації з ветеринаром.