8 советов для комфортного и безопасного путешествия с домашним питомцем

Путешествие вместе с любимцем - это всегда приятное приключение, но требует более тщательной подготовки. Ведь домашний любимец не способен самостоятельно позаботиться о собственном комфорте и безопасности, поэтому ваше внимание и забота - обязательны.
РБК-Украина (проект Styler) предоставляет восемь важных советов, которые помогут обеспечить комфорт вашего четырехлапого друга во время поездки.
Чтобы путешествие с животным было легким, заранее подготовьте ветеринарный паспорт с пометками о прививках, что обязательно как для путешествий по стране, так и за границу.
Для выезда за пределы Украины понадобится также международный сертификат и подтверждение чипирования. Некоторые страны имеют особые требования к здоровью животных, поэтому заранее проверьте их правила.
Помните, что оформление документов может занять время и лучше подготовиться заранее, чтобы избежать лишних хлопот на границе.
Перевозка в удобном контейнере является обязательным условием для путешествий в общественном транспорте. Подберите контейнер соответствующего размера, где ваш любимец будет чувствовать себя комфортно, а для удобства используйте подстилки или одноразовые пеленки.
Если вашему другу неудобно или страшно, можно накрыть контейнер плотной тканью. Главное, чтобы животное имело свободный доступ к свежему воздуху и чувствовало себя безопасно даже в людном месте.
Во время поездки важно, чтобы любимец имел доступ к свежей воде, ведь жажда в дороге может быть частой. Позаботьтесь о компактных дорожных поилках и мисках, которые не занимают много места.
Относительно еды - лучше не перекармливать животное, чтобы избежать возможных неудобств в дороге. Если путешествие долго, в жару можно давать воду из шприца без иглы, чтобы избежать обезвоживания.
Если у питомца хронические болезни, обеспечьте наличие нужных лекарств, а также дополнительных средств, таких как препараты от пищевого отравления, противоаллергические средства, обезболивающие, бинты, термометр и перекись водорода.
Заранее узнайте, где в месте назначения есть ветеринарные клиники, чтобы знать, куда обратиться по необходимости. Это позволит вам быть уверенным в безопасности вашего друга на протяжении всей поездки.
В поездке на автомобиле важно делать регулярные остановки каждые 2-3 часа, чтобы животное могло размяться и сходить в туалет. Это поможет снять напряжение и избежать стресса от продолжительной недвижимости.
Обязательно проверяйте животное после прогулки, чтобы избежать неприятностей, таких как клещи или колючки, которые могут придраться к шерсти.
При путешествии в собственном автомобиле важно обеспечить безопасность любимца, используя специальные переноски или ремни безопасности.
Если животное не в контейнере, оно может препятствовать движению, поэтому лучше фиксировать его с помощью шлейки и специального ремня. Также в автомобиле следует поддерживать комфортную температуру и избегать перегрева.
Возьмите с собой любимые игрушки, подстилку, которая имеет знакомый запах, и любимое лакомство для успокоения. Это создаст для животного атмосферу уюта и снизит уровень стресса. Также не забудьте о полотенцах, которые пригодятся, если любимец вымажет лапы во время остановок или прогулок.
Если это первая поездка вашего питомца, попробуйте предварительно организовать несколько коротких поездок, чтобы уменьшить страх. Животное, привыкшее к контейнеру или транспорту, будет легче переносить длительную дорогу. Помните, что в стрессовой ситуации не следует использовать транквилизаторы без консультации с ветеринаром.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Smart Traveller, Solo Travelling, Tripmydream.ua.