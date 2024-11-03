8 советов для комфортного и безопасного путешествия с домашним питомцем

Подготовьте все необходимые документы

Чтобы путешествие с животным было легким, заранее подготовьте ветеринарный паспорт с пометками о прививках, что обязательно как для путешествий по стране, так и за границу.

Для выезда за пределы Украины понадобится также международный сертификат и подтверждение чипирования. Некоторые страны имеют особые требования к здоровью животных, поэтому заранее проверьте их правила.

Помните, что оформление документов может занять время и лучше подготовиться заранее, чтобы избежать лишних хлопот на границе.

Обеспечьте комфортный контейнер для перевозки

Перевозка в удобном контейнере является обязательным условием для путешествий в общественном транспорте. Подберите контейнер соответствующего размера, где ваш любимец будет чувствовать себя комфортно, а для удобства используйте подстилки или одноразовые пеленки.

Если вашему другу неудобно или страшно, можно накрыть контейнер плотной тканью. Главное, чтобы животное имело свободный доступ к свежему воздуху и чувствовало себя безопасно даже в людном месте.

Удобная переноска необходима для поездки с животным (фото: Freepik.com)

Правильно подготовьте еду и воду

Во время поездки важно, чтобы любимец имел доступ к свежей воде, ведь жажда в дороге может быть частой. Позаботьтесь о компактных дорожных поилках и мисках, которые не занимают много места.

Относительно еды - лучше не перекармливать животное, чтобы избежать возможных неудобств в дороге. Если путешествие долго, в жару можно давать воду из шприца без иглы, чтобы избежать обезвоживания.

Возьмите с собой производную аптечку

Если у питомца хронические болезни, обеспечьте наличие нужных лекарств, а также дополнительных средств, таких как препараты от пищевого отравления, противоаллергические средства, обезболивающие, бинты, термометр и перекись водорода.

Заранее узнайте, где в месте назначения есть ветеринарные клиники, чтобы знать, куда обратиться по необходимости. Это позволит вам быть уверенным в безопасности вашего друга на протяжении всей поездки.

Позаботьтесь о периодических остановках во время автопутешествия

В поездке на автомобиле важно делать регулярные остановки каждые 2-3 часа, чтобы животное могло размяться и сходить в туалет. Это поможет снять напряжение и избежать стресса от продолжительной недвижимости.

Обязательно проверяйте животное после прогулки, чтобы избежать неприятностей, таких как клещи или колючки, которые могут придраться к шерсти.

Оставляйте животное в безопасности в автомобиле

При путешествии в собственном автомобиле важно обеспечить безопасность любимца, используя специальные переноски или ремни безопасности.

Если животное не в контейнере, оно может препятствовать движению, поэтому лучше фиксировать его с помощью шлейки и специального ремня. Также в автомобиле следует поддерживать комфортную температуру и избегать перегрева.

Животное внутри авто должно быть контролируемым (фото: Freepik.com)

Не забудьте подготовить вещи для вашего друга

Возьмите с собой любимые игрушки, подстилку, которая имеет знакомый запах, и любимое лакомство для успокоения. Это создаст для животного атмосферу уюта и снизит уровень стресса. Также не забудьте о полотенцах, которые пригодятся, если любимец вымажет лапы во время остановок или прогулок.

Заранее приучайте животное к путешествиям

Если это первая поездка вашего питомца, попробуйте предварительно организовать несколько коротких поездок, чтобы уменьшить страх. Животное, привыкшее к контейнеру или транспорту, будет легче переносить длительную дорогу. Помните, что в стрессовой ситуации не следует использовать транквилизаторы без консультации с ветеринаром.