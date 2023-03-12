8 ошибок при выборе косметики, которые допускает почти каждая женщина
Даже качественная косметика может не пойти на пользу женщине, если неправильно подобрали тип кожи и т.д. При покупке таких средств следует учитывать массу факторов, иначе в лучшем случае выбросите деньги на ветер, в худшем - навредите своей красоте.
О 8 самых распространенных ошибках при выборе косметики рассказали в группе "SoBeauty cosmetology" в Instagram.
Избегать консультаций у врача
Это самое первое и распространенное заблуждение. Поэтому если у вас есть возможность обратиться к косметологу, это будет идеальный вариант. Ведь именно врач сможет грамотно подобрать продукты, идеально подходящие вашей коже.
Отсутствие системного подхода
Кожа - наш крупнейший орган, и ухаживать за ней нужно системно, то есть каждый день. Соблюдать все этапы: очистку, тонизацию, увлажнение.
Не обращать внимания на состав косметики
Состав косметического средства очень важен. Ведь именно активные ингредиенты оказывают влияние на результат.
Неправильно знакомиться с новинками
Если у вас чувствительная кожа, не покупайте всю линейку бренда сразу. Начните знакомиться с маркой, приобретя обычный дневной крем.
Использовать крем без результата
Он обязательно должен хорошо увлажнять кожу, питать ее полезными микроэлементами или помочь избавиться от проблемы.
Не считаться с сезоном
Вместе с изменением времен года меняется состояние кожи, ее цвет и потребности.
Покупать по привлекательной упаковке
Конечно, красивая упаковка является отличным дополнением к продукту, но ни в коем случае нельзя принимать решение о покупке только на коробочной основе.
Выбирать товар по трендам
Да, каждый год мы слышим о тех или иных тенденциях в уходе за кожей. Но они носят общий характер, и зачастую могут быть не лучшим выбором персонально для твоей кожи. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, какое средство подойдет именно вам.
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